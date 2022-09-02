طهران تحتجز سفينتين عسكريتين أمريكيتين لفترة وجيزة في البحر الأحمر (فيديو)

احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أمريكيتَين من دون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن “المدمّرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية رصدت، مساء الخميس، عدة سفن أبحاث بدون ربان تابعة للجيش الأمريكي على الطريق البحري الدولي، فيما كانت المدمرة جماران تقوم بمهمة لمكافحة الإرهاب في البحر الأحمر”، في إشارة إلى العمليات التي تُجرى ضد قراصنة في هذه المنطقة وفي خليج عدن.

وأضاف أن الأسطول “وبعد تحذيره مدمّرة أمريكية مرتين، احتجز السفينتين المشغّلتين عن بُعد لمنع احتمال حصول حوادث”.

وأكد التلفزيون أن “ما إن تمّ تأمين مرور حركة الملاحة البحرية، أفرج الأسطول عن السفينتين”، ناشرًا مقطع فيديو يُظهر جنودًا إيرانيين يعيدون السفينتين الأمريكيتين إلى البحر.

Iran's 🇮🇷 Navy claimed on Friday that it recently seized two US 🇺🇸 Navy "small data collection vessels" after it found them "abandoned on the international shipping route."https://t.co/MeeW2TOkfm pic.twitter.com/z37xie5eQw — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 2, 2022

وقال مسؤول أمريكي إن سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرانية سحبت قاربين مسيرين أمريكيين، أمس الخميس، ووضعت غطاء عليهما، قبل أن تعيدهما، اليوم الجمعة، للسفن الحربية الأمريكية التي تجمعت في المكان.

واختلفت رواية المسؤول الأمريكي، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم كشف هويته، عن تلك التي قدمها التلفزيون الإيراني، الذي قال إن القاربين المسيرين عرّضا السلامة البحرية للخطر.

وفي حادثة مماثلة، أعلن البنتاغون، الثلاثاء الماضي، أن سفينة إيرانية احتجزت سفينة عسكرية أمريكية من دون ربان في الخليج لكنها عادت وأفرجت عنها بعد إرسال سفينة دورية ومروحية للبحرية الأمريكية إلى المنطقة.

Iran Temporarily Captures Two U.S. Saildrones in Red Sea – USNI Newshttps://t.co/Hj9opwdypT pic.twitter.com/qMJif4dztl — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) September 2, 2022

قرصنة

وعلى خطّ موازٍ، أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن الأسطول نفسه أحبط، أمس الخميس، هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر.

وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية إن “سفينة مشتبهًا بها على متنها 12 عنصرًا مسلّحًا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب”.

وأضاف البيان أن السفينة اضطرت إلى “مغادرة المنطقة” بعد أن قامت وحدات الأسطول بقيادة المدمّرة “جماران” بـ”فتح النار”.

وتنفّذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى.

ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية “يو كاي أم تي أو”، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة.