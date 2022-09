طهران تحتجز سفينتين عسكريتين أمريكيتين لفترة وجيزة في البحر الأحمر (فيديو)

احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أمريكيتَين من دون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة.

وقال التلفزيون إن “المدمّرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية رصدت، مساء الخميس، عدة سفن أبحاث بدون ربان تابعة للجيش الأمريكي على الطريق البحري الدولي، فيما كانت المدمرة جماران تقوم بمهمة لمكافحة الإرهاب في البحر الأحمر”، في إشارة إلى العمليات التي تُجرى ضد قراصنة في هذه المنطقة وفي خليج عدن.

وأضاف أن الأسطول “وبعد تحذيره مدمّرة أمريكية مرتين، احتجز السفينتين المشغّلتين عن بُعد لمنع احتمال حصول حوادث”.

وأكد التلفزيون أن “ما إن تمّ تأمين مرور حركة الملاحة البحرية، أفرج الأسطول عن السفينتين”، ناشرًا مقطع فيديو يُظهر جنودًا إيرانيين يعيدون السفينتين الأمريكيتين إلى البحر.

Iran's 🇮🇷 Navy claimed on Friday that it recently seized two US 🇺🇸 Navy "small data collection vessels" after it found them "abandoned on the international shipping route."https://t.co/MeeW2TOkfm pic.twitter.com/z37xie5eQw

— Saad Abedine (@SaadAbedine) September 2, 2022