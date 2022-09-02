سفير قطر لدى السودان: المؤسسات الإغاثية القطرية كانت أول من يصل إلى الولايات المتضررة (فيديو)

قال السفير عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان إن المؤسسات الإغاثية القطرية كانت أول فريق إغاثي يصل إلى الولايات السودانية المتضررة من أزمة الفيضانات والسيول.

وقال الكبيسي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، إن طائرتي إغاثة تابعتين للقوات الجوية الأميرية وصلتا إلى ولاية كسلا محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية وآلاف الخيم.

وأضاف أنه تم شحن 10 آلاف سلة غذائية و16 ألف خيمة، في حين تم رصد 5 مليون دولار لصرفه في الحالات الإغاثية الطارئة.

pic.twitter.com/DF9269gbPx — سفارة دولة قطر في الخرطوم (@qataremb_KRT) August 21, 2022

وكشف الدبلوماسي القطري أن الفرق الإغاثية القطرية قامت بجولات ميدانية في العديد من القرى المتضررة في ولاية كسلا حيث تبيّن للجميع أن الأمر يتعلق بكارثة إنسانية جراء تدمير البنيات التحتية والخدمات والمحاصيل الزراعة والثروات الحيوانية.

وأعلن الدفاع المدني السوداني وفاةَ 105 أشخاص جراء السيول والأمطار التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد.

كما فقد الآلاف في مدينة المناقل وكسلا ومدن أخرى منازلهم وممتلكاتهم.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يتأثر ما لا يقل عن 460 ألف نسمة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وشح وسائل تخفيف الأزمة، وهو رقم أعلى من عدد المتضررين في معظم السنوات السابقة.

pic.twitter.com/Ky7cDPv5WC — سفارة دولة قطر في الخرطوم (@qataremb_KRT) August 23, 2022

وناشد الكبيسي الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بضرورة العمل على مساعدة الشعب السوداني للخروج من هذه المحنة، مضيفًا “أننا ما زلنا في بداية فصل الخريف والكارثة الكبرى لم تحدث بعد”.

وقال “هناك مناطق كثيرة في أكثر من ولاية سودانية ما زالت محاصرة يصعب الوصول إليها”، موضحًا أن الفرق الإغاثية القطرية في كسلا اضطرت للاستعانة بالمروحيات للوصول لعدد من المتضررين المحاصرين.

وخلص الدبلوماسي القطري إلى القول بأن السودان يحتاج إلى مساعدات كبرى في مجال إعداد وتهيئة البنية التحتية لمواجهة الفيضانات المقبلة، مشددًا على أن بناء السدود وتشييد الجسور يمكنه أن يُجنب السودان مزيدًا من الخسائر المادية والمعنوية في المستقبل.