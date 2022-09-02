من أبطالها بايدن وبوتين.. رئيس وزراء إيطاليا السابق يعود للسياسة بـ”نكتة” عبر تيك توك (فيديو)

ظهر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لأول مرة على منصة (تيك توك) في محاولة لجذب الشباب قبل الانتخابات الوطنية المقررة هذا الشهر، بعد أن خفضت البلاد سن التصويت من 25 إلى 18 عامًا.

Ciao ragazzi,

eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale #Tiktok per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e al sottoscritto e che vi riguardano da vicino: parleremo e discuteremo del vostro #futuro. Seguitemi 👉🏻 https://t.co/sh17xqzpeH pic.twitter.com/4Bfz7cxto7 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) September 1, 2022

وفي مقطع فيديو له روى برلسكوني نكتة أبطالها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين وبابا الفاتيكان، وبعدها وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 350 ألفا في أقل من يوم، وتخطى الفيديو 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات.

من يكون أذكى رجل في العالم؟

وروى برلوسكوني النكتة قائلًا “في طائرة تحلق فوق المحيط الأطلنطي بها جو بايدن وفلاديمير بوتين وسيلفيو برلسكوني والبابا ومساعده الشاب، يصيح القائد: إن الطائرة ستسقط في غضون 5 دقائق وليس لديهم سوى 4 مظلات”.

فيأخذ بايدن المظلة الأولى ويقول “هذه لي لأنني أقوى رجل في الغرب”، ويأخذ بوتين الثانية ويقول “هذه لي لأنني أقوى شخص في الشرق”.

ثم يأخذ برلسكوني الثالثة ويقول “هذه لي لأن الجميع يعلم أنني أذكى سياسي في العالم”.

وحينها ينظر المساعد إلى البابا ويقول “قداستك، ها هي مظلتك”، لكن البابا يرد “لا شكرًا. أنا عجوز وعشت حياة طويلة وسعيدة. خذها أنت”.

غير أن مساعده يرد قائلًا “توجد هنا مظلتان لأن أذكى سياسي في العالم قفز بحقيبة ظهره!”.

ويبلغ بيرلسكوني 85 عامًا وقد قاد الحكومة الإيطالية ثلاث مرات، ويخطط للعودة إلى السياسة في انتخابات 25 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في يوليو/ تموز.

ويُعد ظهور برلسكوني على تيك توك خطوة استراتيجية بعد خفض سن الناخبين المؤهلين لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى 18 عامًا، مما يمهد الطريق لـ4 ملايين شاب للحصول على حق التصويت للمجلس التشريعي الأعلى.