البنتاغون: الاعتداءات الجنسية ضد المجندات الأمريكيات وصلت لدرجة “مأساوية”

وصلت الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها النساء في الجيش الأمريكي لأعلى مستوى على الإطلاق في العام الماضي، فيما وصفته وزارة الدفاع “البنتاغون”، الخميس، بأنه شيء “مأساوي ومحبط ومدمر”.

وكشف الجيش الأمريكي عن البيانات بعد أشهر فقط من الإعلان عن إصلاحات جديدة لحل الأزمة وصفها منتقدون بأنها بطيئة ومحدودة للغاية.

وزادت بلاغات الاعتداءات الجنسي بنحو 13% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وتشير التقديرات إلى أن 8.4% من النساء في الخدمة العسكرية تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في السنة الماضية، بينما تضاعف عدد الرجال تقريبًا إلى 1.5%، وفقًا لمسح ورد في تقرير للبنتاغون نُشر، الخميس.

WASHINGTON (AP) — Reports of sexual assaults in US military increased 13% last year as pandemic restrictions eased, officials tell AP. — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 31, 2022

وفي حين قال التقرير إن هذه النتائج لا يمكن وضعها في مقارنة على أسس علمية بالسنوات السابقة بسبب تعديل موجّه من الحكومة في أساليب القياس، قال مسؤول كبير في البنتاغون إنه أعلى معدل اعتداءات جنسية للنساء منذ عام 2006، وثاني أعلى معدل بالنسبة للرجال.

وقالت إليزابيث فوستر، المديرة التنفيذية لإدارة تشمل ضمن اختصاصاتها مكافحة الاعتداءات الجنسية والتحرش والتنمر، للصحفيين “هذه الأرقام مأساوية ومحبطة للغاية”.

وأضافت “من المدمر تصور أن هذه الأرقام تعني أن حياة ومهن أكثر من 35000 جندي وجندية قد تغيرت بشكل لا رجعة فيه بسبب هذه الجرائم”.

وأظهر المسح أن معدل انتشار الاعتداءات الجنسية في سلاح مشاة البحرية بلغ 13.4% بين النساء في عام 2021، ارتفاعًا من نحو 10.7%.