البنتاغون: الاعتداءات الجنسية ضد المجندات الأمريكيات وصلت لدرجة “مأساوية”

وصلت الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها النساء في الجيش الأمريكي لأعلى مستوى على الإطلاق في العام الماضي، فيما وصفته وزارة الدفاع “البنتاغون”، الخميس، بأنه شيء “مأساوي ومحبط ومدمر”.

وكشف الجيش الأمريكي عن البيانات بعد أشهر فقط من الإعلان عن إصلاحات جديدة لحل الأزمة وصفها منتقدون بأنها بطيئة ومحدودة للغاية.

وزادت بلاغات الاعتداءات الجنسي بنحو 13% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

وتشير التقديرات إلى أن 8.4% من النساء في الخدمة العسكرية تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه في السنة الماضية، بينما تضاعف عدد الرجال تقريبًا إلى 1.5%، وفقًا لمسح ورد في تقرير للبنتاغون نُشر، الخميس.

