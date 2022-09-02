غضب فلسطيني بعد إقامة حفل غنائي إسرائيلي في مسجد بئر السبع (فيديو)

استنكر نشطاء فلسطينيون، إقامة حفل غنائي في مسجد بئر السبع، تحت رعاية بلدية المدينة بالتعاون مع شركة إسرائيلية متخصصة في تنظيم الحفلات، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لمنع إقامة الحفلات داخل المسجد.

ونشر مستوطنون إسرائيليون مقاطع فيديو وصورًا، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، توثق لقطات من الحفل الغنائي في ساحة المسجد، كما نشرت الشركة الإسرائيلية صورًا من الحفل الغنائي.

وقال الشيخ أسامة العقبي عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب في بيان أصدره، أمس الخميس، “نشجب ونستنكر الحفل الغنائي الذي كان هذه الليلة في مسجدنا الأسير في مدينة بئر السبع، ولك أن تتخيل معي أخي ماذا عساه أن يكون في مثل هذا الحفل الغنائي الصاخب في ساحات مسجدنا الأسير من منكرات وسكر وعربدة”.

وأضاف العقبي، “الجواب على هذا الحفل هو إعادة الصلوات الخمس في مسجدنا الأسير ولو منعنا من ذلك، نصلي بالقرب منه، وترتيب إعادة صلاة الجمعة ضروري جدًا، بالتنسيق مع جميع الأطر السياسية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني”.

وشدد العقبي، قائلًا “ممنوع الصمت والسكوت عن هذه المناظر التي تقشعر لها الأبدان لمسجدنا الأسير في مدينة بئر السبع، ونحمّل بلدية بئر السبع كامل المسؤولية عما يجري داخل جدران مسجدنا الأسير”.

وكتب الناشط عقبة العواودة، على حسابه في فيسبوك، “هنالك من رقص وغنى ويرقص ويُغني في مسجد من المفترض أنه من أقدس مقدساتنا وله حرمة لا تقل عن حرمة بيوتنا، فهلّا اجتمعنا على كلمة سواء وقلب رجل واحد قبل فوات الأوان وقبل أن يرقصوا على ما تبقى لنا؟”.

وعلّق المحامي مروان فريح، عبر حسابه على فيسبوك “مسجدنا، مسجد بئر السبع هذا المساء، تذكرة دخول بـ130 شاقلًا، وحفل غنائي أشعل أجواء الأول من أيلول، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكتب المدوّن عياش، على حسابه في تويتر “كل المساجد طُهرت وما زالت مساجدنا تُدنس.. حفل غنائي إسرائيلي في مسجد بئر السبع هذا المساء”.

كل المساجد طهرت وما زالت مساجدنا تدنس… حفل غنائي إسرائيلي في مسجد بئر السبع هذا المساء. pic.twitter.com/AK1ptbBbhf — 🇵🇸✌️عيّاش (@3yyash995) September 1, 2022

وكانت بلدية بئر السبع وشركات ومؤسسات إسرائيلية رسمية عدة، قد أقامت خلال الأشهر الماضية حفلات غنائية وراقصة في ساحة مسجد بئر السبع، مما أثار حالة من الغضب والاستنكار عبر المنصات الفلسطينية.

المستوطنون ينتهكون حرمة المساجد ودور العبادة، ويقيمون حفلًا غنائيًا كبيرًا في مسجد بئر السبع بالداخل المحتل! pic.twitter.com/oy4jGEVG0L — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) September 2, 2022

هذا حال مسجد بئر السبع الليله الماضيه ممنوع الصمت والسكوت عن هذه المناظر التي تقشعر لها الابدان لمسجدنا الاسير في مدينة بئر السبع .. ونحمل بلدية بئر السبع كامل المسؤوليه عما يجري داخل جدران مسجدنا الاسير pic.twitter.com/W4EVbXaUtA — Atwa Abo Khrmaالاعلامي (@AtwaAbo) September 2, 2022