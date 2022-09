أصحاب هذه الفصيلة من الدم معرضون أكثر للإصابة بالسكتات الدماغية.. تعرف عليها

اكتشف فريق بحثي في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، العلاقة بين فصيلة الدم واحتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية المبكرة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة (نورولوجي) العلمية أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة، كانوا في الغالب من فصيلة الدم (إيه -A) مقارنة بأنواع الدم الأخرى مثل (إيه بي-AB) و (بي-B) و (أو-O).

وأوضح الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة ستيفن ج. كيتنر أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية المبكرة آخذ في الازدياد، ما يتسبب في زيادة أعداد الوفيات بهذه الأزمة، مشيرا إلى أن الناجين يواجهون “عقودًا من الإعاقة”.

ووفقا للمجلة العلمية، اعتمدت الدراسة على إجراء تحليل مرتبط بعلم الوراثة والسكتة الدماغية شمل 17 ألف مريض بالسكتة الدماغية وما يقرب من 600 ألف من الأصحاء الذين لم يتعرضوا لسكتة دماغية.

