مهدئ طبيعي لنوم عميق والتخلص من الأرق.. تعرف على خطة “8-7-4”

يعاني ما يقرب من 237 مليون شخص على مستوى العالم من الأرق، بحسب إحصائيات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتعد تقنيات التنفس أحد الوسائل الفعالة التي تساعد على النوم لاسيما تقنية (8-7-4).

وطور الدكتور أندرو ويل عام 2015 أسلوب التنفس 8-7-4 الذي يهدف إلى إدخال الجسم في حالة من الاسترخاء العميق من خلال التحكم في نسب الأكسجين.

وذكرت مجلة (كليفلاند) الطبية في تقرير حديث نشرته مطلع سبتمبر/أيلول الجاري أن هذه التقنية تساعد الشخص على التركيز على تنظيم أنفاسه ومن ثم تهدئة العقل.

Breathwork techniques like 4-7-8 breathing can help you tap into your inner calm. Here’s how to do this soothing style of breathing and what health benefits it can provide. https://t.co/6viflbkCAI

— Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) September 12, 2022