شركة “بوكينغ” تسعى لوضع علامات تحذيرية على الوحدات الموجودة بالمستوطنات

أشاد نشطاء على مواقع التواصل بسعي منصة “بوكينغ” لحجز الفنادق والشقق السياحية عبر الإنترنت لوضع علامات تحذيرية على الوحدات الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مطالبات عديدة للشركة من قبل النشطاء بحذف الوحدات من منصتها.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الشركة ستضيف تحذيرًا يفيد بأن زيارة تلك المناطق تمثل خطرًا على السلامة وتمس حقوق الإنسان، مع إمكانية إضافة أنها تقع في أراض محتلة.

وسيطبق الأمر على الوحدات الموجودة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

كما تفكر الشركة في تطبيق الأمر ذاته على العقارات الموجودة في القدس الشرقية حسب ما أوردته الصحيفة.

وطبقًا لصحيفة هآرتس، فإن “بوكينغ” ترى أن هدف هذه الخطوة هو تسهيل تجربة المستخدمين وضمان حصولهم على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن الوجهات التي يرغبون فيها.

وواجه القرار ردودا إسرائيلية غاضبة، وقالت الصحيفة إن وزير السياحة الإسرائيلي سيجري مناقشة عاجلة بعد قرار “بوكينغ”، حيث اعتبر أن الشركة أدخلت اعتبارات سياسية في عملها.

While not exactly the answer we hoped for, we will take a partial success. In the meantime, #BoycottBookingdotcom . https://t.co/virNaoP2HE

في المقابل حظي القرار بإشادة بعض النشطاء الذين اعتبروا الأمر خطوة في سبيل إزالة هذه العقارات من الموقع تمامًا، ومنع التعامل معها.

وعلقت الكاتبة سارة جراح في تغريدة لها عبر تويتر بأن تحرك الشركة يعبر عن “نجاح جزء من حملات مقاطعة الكيان الصهيوني العالمية، التي طالت بعض المنصات من بينها بوكينغ”.

وقال آخرون إن الأمر بداية لتوسيع الحملات بشكل أكبر، لمنع الشركات من عرض أي وحدات تقع في الأماكن المحتلة، وتعرض بشكل مضلل وكأنها تقع في إسرائيل.

Why list it in the first place?

Clearing their conscious with a label? What will it say?

I suggest "this property is stolen from the natives and is under control of an apartheid mass murdering colonial regime, enjoy your vacation" https://t.co/8j3FKtYcvt

— Mansoor منصور 🇵🇸 (@MansoorAlekri) September 19, 2022