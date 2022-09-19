أردوغان في “سنترال بارك”.. الرئيس التركي يفاجئ زوّار حديقة أمريكية وهكذا كان اللقاء (فيديو)

تجول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، في حديقة سنترال بارك بمدينة نيويورك الأمريكية بعد يوم من وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ77.

وظهر الرئيس التركي في مقطع مصور وهو يسير برفقة السفير التركي لدى واشنطن حسن مراد مرجان ومبعوث بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سنرلي أوغلو، وسط حالة من المفاجأة والذهول أنتابت زوار الحديقة عند رؤيته.

#نيويورك.. #أردوغان يلتقي مواطنين خلال تجوله في حديقة #سنترال_بارك

على هامش تواجده في نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77.https://t.co/y7uQku8eeJ pic.twitter.com/DTNU6jLqVl — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2022

وحرص الرئيس التركي على التقاط عدد من الصور التذكارية مع الموجودين في الحديقة وتبادل الأحاديث الودية معهم والاطمئنان على أحوالهم، إذ حظي وجوده باهتمام كبير من قبل زوار الحديقة.

وذكرت وكالة الأناضول أن أحد المارة في الحديقة قدم الشكر للرئيس التركي على دوره في الصراع الدائر في أوكرانيا قائلًا “أردت أن أشكرك على كل جهودك في أوكرانيا وعلى الحبوب التي تأتي وعلى مساعدتك لجعل الناتو (حلف شمال الأطلسي) أقوى، أنا فخور جدًا”.

ومن المتوقع أن يُلقي أردوغان كلمة أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، يستعرض خلالها رسائل مهمة حول الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والحرب المشتركة ضد الإرهاب، مع تسليط الضوء على القضايا التي تعتبرها تركيا “خطوطًا حمراء”، حسب ما نشرت صحيفة (ديلي صباح) التركية.

وتشمل أجندة عمل أردوغان في الولايات المتحدة لقاء مع ممثلين عن مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، كما أنه سيستقبل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

وفي السياق، سيحضر أردوغان حفل الاستقبال الذي سيقيمه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته على شرف رؤساء الوفود وأزواجهم.

وعقد الرئيس التركي خلال اليوم الثاني من رحلته، عددا من الاجتماعات الثنائية كان أبرزها مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيسة الوزراء المنتخبة حديثا للمملكة المتحدة إليزابيث تروس وقادة آخرين.