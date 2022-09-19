بسبب إهانة طالبتين محجبتين.. حملة ضد مدرسة للتجارة في فرنسا (فيديو)

أطلقت تنسيقية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا حملة ضد مدرسة باريسية متخصصة في التجارة، وذلك بعد معلومات عن إهانتها لطالبتين مسلمتين بسبب حجابهما وطلبها منهن نزعه.

وقالت التنسيقية على تويتر إن مدرسة التجارة (دي بي إس) التعليمية وقعت عقود رعاية مع شركات كبرى، منذ حادثة الاعتداء على الطالبتين مطلع يوليو/تموز الماضي، داعية إلى إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني لتنبيه الشركاء بخطورة المدرسة وتذكيرهم بالانتهاكات التي مارستها مديرتها.

Hier, vous avez été nombreuses et nombreux à vous mobiliser pour interpeller les enseignes partenaires de l'école Eductive DBS Paris.

Aujourd'hui, il faut amplifier la mobilisation en effectuant les actions suivantes : pic.twitter.com/BpL5r7OF8q — CCIE (@CCIEurope) September 17, 2022

ووضعت التنسيقية عبر موقعها الرسمي نموذجًا للرسالة لتوجيهها إلى الشركات التي تعاقدت مع مؤسسة (دي بي إس) ومطالبتها القيام بخطوة جدية لاستنكار ما قامت به ضد الطالبات المسلمات.

En juillet dernier, nous avons publié le témoignage de Laya*, qui a été vu plus de 960k, étudiante à Eductive DBS Paris

Elle avait été convoquée par la directrice de l’établissement qui lui tenait des propos choquants et humiliants allant jusqu’à lui ordonner de baisser le regard pic.twitter.com/qzDhrkCvh3 — CCIE (@CCIEurope) September 16, 2022

وبدأت القصة حين اجتمعت مديرة المدرسة بالطالبتين وطلبت منهما الخجل والسير خلف الناس برأس منخفض بسبب حجابهما لأنهما “تمارسان التبشير بالإسلام عبر حجابهما”، بحسب زعمها.

وقالت “ليا” وهي إحدى الطالبتين خلال شهادتها للتنسيقية إنها رغبت في توثيق الحادثة بسبب قسوتها، مضيفة أن المديرة وصفتهما بشتى النعوت المسيئة بسبب ارتدائهما الحجاب حديثًا، وهو ما اعتبرته المديرة “نتاجًا للتبشير للإسلام”.

Convoquées par la directrice de leur école de commerce, Laya et sa camarade sont accusées de faire du "prosélytisme" par leurs tenues Sommées de baisser les yeux, elles sont choquées et humiliées.

Déterminée le CCIE l'accompagne dans ses démarches.https://t.co/IqR4pepHRt pic.twitter.com/SfYTOccDP2 — CCIE (@CCIEurope) July 6, 2022

من جهته، هاجم القيادي في حزب استرداد فرنسا داميان ريو التنسيقية وأدعى أنها شنت حملة تحريضية تجاه المدرسة، زاعمًا أن هذه الحملة قد تكرر سيناريو صامويل باتي أستاذ التاريخ الذي قتل بعد أن عرض رسومًا مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

⚠️ L’école de commerce #EductiveDBS menacée par une fatwa du CCIF.

Si nous ne voulons pas un nouveau #SamuelPaty, un dispositif de protection de l’établissement doit immédiatement être mis en place @GDarmanin ! pic.twitter.com/XHb08CFgwZ — Damien Rieu (@DamienRieu) September 16, 2022

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدلى في وقت سابق بتصريحات تحدث فيها عن وجود “أزمة في الإسلام” في فرنسا وخارجها، وأعلن عن دعمه لعرض رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة في فرنسا والعالم الإسلامي.

وأقرت الحكومة الفرنسية في أغسطس/آب من العام الماضي مشروع قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية” الذي يهدف إلى حماية “الهوية العلمانية الفرنسية والتصدي للتطرف الإسلامي”، على حد زعم الدوائر الحكومية الفرنسية. في حين يرى كثيرون في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين الإسلامي تحديدًا.

وحظرت فرنسا عام 2004 الحجاب في الفصول الدراسية، كما حظرت عام 2010 النقاب الذي يغطي الوجه في الشوارع.

ويعيش في فرنسا ما بين خمسة وستة ملايين مسلم، وفق إحصاءات متعدّدة، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلد ومن مسلمي فرنسا الأكبر عددًا في أوربا.