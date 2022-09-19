اصطدام شاحنة بجسر مشاة وسقوطه على طريق مطار الملكة علياء في عمّان (فيديو)

تعرض أحد جسور المشاة على طريق مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان إلى السقوط، فجر اليوم الاثنين، جراء حادث صدم من قبل مركبة شحن (قلّاب)، وإغلاقه بالاتجاهين.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) صباح اليوم، إن الحادث نجم عنه إصابة 4 أشخاص وُصفت حالتهم بالمتوسطة وجرى إسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني بالإضافة إلى تضرر عدد من المركبات من بينها سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات.

وبث التلفزيون الأردني لقطات للحظة اصطدام سيارة الإسعاف بالجسر، حيث وقعت 3 حوادث تصادم على طريق المطار نتج عنها سقوط الجسر وتضرر عدد من المركبات.

#فيديو .. اصطدام سيارة اسعاف بجسر على #طريق_المطار فجر اليوم

حيث وقعت 3 حوادث تصادم على طريق المطار نتج عنها سقوط الجسر وتضرر عدد من المركبات من بينها سيارة إسعاف تابعة لأحد المستشفيات و4 إصابات حالتهم الصحية متوسطة#الأردن #التلفزيون_الأردني #حوادث @Police_Jo pic.twitter.com/fWdZmEr4Vp — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) September 19, 2022

وأضاف بيان الأمن العام، أنه جرى تحويل السير القادم من الجنوب إلى عمان من خلال طريق المطار إلى شارع 100، والسير القادم من عمان إلى المطار لطريق الخدمات لحين رفع الجسر عن الشارع العام.

وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعادة فتح الطريق بالاتجاهين بعد أن تم إزالة العوائق الناتجة عن اصطدام مركبة الشحن بالجسر، وذلك بالتعاون مديرية الأمن العام.

وأشار البيان إلى أن سبب سقوط الجسر هو مسير مركبة شحن (قلاب) على الطريق، وكان صندوقها الخلفي مرفوعًا، ما أدى إلى اصطدام مركبات كانت تسير على الطريق حين سقوط الجسر.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه جرى إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية وتحويل حركة السير بالاتجاهين إلى طريق الخدمات لحين إزالة الجسر.

وبينت أن كوادرها العاملة في الميدان عززت عناصر السلامة العامة على مداخل التحويلات، وعملت قص الجسر باستخدام المعدات اللازمة والآليات لإزالته وإزالة العوائق خلال فترة قصيرة.