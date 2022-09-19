تسبب في غرق عائلته.. حاول شق السيل بسيارته فهزمه التيّار ولقطات توثق الفاجعة (فيديو)

تسبب مواطن يمني في موت عائلته غرقًا، أمس الأحد، عندما حاول شقّ سيل جارف بسيارته، وسط استنكار المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو صوّره شهود عيان، السيارة وهي تنطلق من أحد ضفتي السيل بسرعة شديدة للعبور إلى الضفة الأخرى.

وحاول المواطن أن يسابق جريان السيل الذي انهمر بقوة، فيما كانت سرعة السيل أشد من سرعة السيارة فجرفتها باتجاه المجرى المتجه نحو منحنى.

وجرفت المياه السيارة التي انقلبت على ظهرها قبل أن تغرق وسط صراخ الأهالي من تهّور الرجل و”قتله” عائلته.

وكان على متن السيارة الأم والأب وابنتاه وأخته وابنها، وأسفر الحادث عن وفاة الأخت وابنها (4 سنوات) مع طفلتيه البالغتين سنتين و3 سنوات.

ونُقل الأب والأم إلى مستشفى بمدينة عدن وفقًا لمراسل الجزيرة ياسر حسن.

الأسرة التي أخذها السيل عصر اليوم الأحد في منطقة الحبيلين

الأسرة مكونة من أب وأم و4 أطفال ثلاثه منهم أشقاء وبنت عم عمرها 15 سنة

نجت الأم والأب من الغرق وتوفي البقية

عظم الله أجر الجميع

تم العثور على جثة أحد الأولاد وإحدى البنات والبقية لا زالوا مفقودين

التهور جريمة وقتل عمد pic.twitter.com/wq6i3Rs27s — مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) September 18, 2022

وأفاد ناشطون أنه عُثر على جثة طفلين فيما ما زال البقية مفقودين.

وتسببت الأمطار والسيول التي ضربت البلاد منذ أسابيع في سقوط مئات القتلى وخسائر على مستوى المباني والطرقات.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن 35 ألف أسرة تضررت بين 28 يوليو/ تموز الماضي و10 أغسطس/ آب.

ويعاني اليمن ضعفًا شديدًا في البنية التحتية جراء تداعيات الحرب المشتعلة منذ نحو 8 سنوات، مما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية.