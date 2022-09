نتائج مبشرة لتجارب على جرعة معززة من لقاح الملاريا للأطفال

أعرب باحثون من جامعة أكسفورد عن سعادتهم الشديدة بعد ظهور نتائج واعدة للجرعة المعززة من لقاح الملاريا للأطفال في الحفاظ على فاعليته بعد عام من الحصول عليه.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة (لانسيت) العلمية نجاح الجرعة المعزّزة العالية في توفير حماية لمدة 12 شهرًا بنسبة 80%، بينما وفرت الجرعة المنخفضة حماية بنسبة 70%، فضلًا عن استعادة مستوى الأجسام المضادة إلى مستوى مماثل لما حققه التلقيح الأول بعد 28 يومًا من الجرعة المنشطة.

