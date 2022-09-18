نتائج مبشرة لتجارب على جرعة معززة من لقاح الملاريا للأطفال

أعرب باحثون من جامعة أكسفورد عن سعادتهم الشديدة بعد ظهور نتائج واعدة للجرعة المعززة من لقاح الملاريا للأطفال في الحفاظ على فاعليته بعد عام من الحصول عليه.

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة (لانسيت) العلمية نجاح الجرعة المعزّزة العالية في توفير حماية لمدة 12 شهرًا بنسبة 80%، بينما وفرت الجرعة المنخفضة حماية بنسبة 70%، فضلًا عن استعادة مستوى الأجسام المضادة إلى مستوى مماثل لما حققه التلقيح الأول بعد 28 يومًا من الجرعة المنشطة.

More information on our Malaria vaccine⬇️https://t.co/sFkuPQlVDu — University of Oxford (@UniofOxford) September 8, 2022

وأجريت الدراسة بالتعاون مع معهد أبحاث العلوم في بوركينا فاسو، وشملت 450 طفلًا من بوركينا فاسو تتراوح أعمارهم بين 5 و17 شهرًا.

وقسم الباحثون الأطفال إلى 3 مجموعات، تلقت الأولى جرعة منخفضة من اللقاح، بينما تلقت المجموعة الثانية جرعة عالية، وتلقت المجموعة الثالثة جرعة من لقاح آخر مضاد لداء الكلب.

ويقول باحثون إن هذه النتائج تعني أولًا: إثبات إمكانية استعادة الأجسام المضادة من خلال التعزيز بهذا اللقاح، وثانيًا أن الأجسام المضادة ترتبط بالوقاية من الأمراض السريرية.

كما تشير إلى أن مستويات مماثلة من فاعلية اللقاح قد تكون قابلة للتحقيق خارج البيئة الموسمية العالية للملاريا التي أجريت فيها هذه الدراسة، إذ لم يرصد فريق البحث أي آثار سلبية للقاح بجرعتيه.

ومن المتوقع ترخيص اللقاح على نطاق واسع العام المقبل، بعد استكمال تجربة الجرعة الثالثة منه، وهي إشارة مشجعة أنه من خلال الدعم المناسب يمكن للعالم أن ينهي وفيات الأطفال بسبب الملاريا.