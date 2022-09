علماء صينيون: 4 أكواب من الشاي يوميا تساعد في مقاومة السكري

خَلُصت دراسة علمية حديثة إلى أن تناول 4 أكواب يوميًا من الشاي على الأقل يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأوضح باحثون صينيون أن الشاي يمكنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 17٪ لا سيما عند إضافة الحليب إليه.

Four cups of tea a day can help keep diabetes away, say Chinese scientists https://t.co/dwFpvaf08D

— The Guardian (@guardian) September 17, 2022