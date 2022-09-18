مصر.. الداخلية تكشف ملابسات سباق سيارات كارثي واستعراض متهور وسط الطريق (فيديو)

أوضحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، ملابسات قيام قائدي سيارتين بالتسابق على طريق ما تسبب في إصابات عديدة لرجل أمن مسن يعمل بأحد المولات قيد الإنشاء في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

ورصد مقطع مصور نشرتها مواقع إخبارية مصرية لحظة الدهس، حيث ظهر الرجل المسن يجلس على كرسي أعلى الرصيف المواجه للطريق العمومي في فترة الاستراحة من عمله، لتظهر فيما بعد سيارتان تتسابقان أعلى الطريق، فانحرفت إحداهما وصعدت على الرصيف واصطدمت بالرجل المسن ثم لاذ قائدها بالفرار.

#وزارة_الداخلية: بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة #التجمع_الأول بتاريخ 6 الجارى من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى المشار إليه وإصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف. pic.twitter.com/L8pJaeZBsb — وزارة الداخلية (@moiegy) September 17, 2022

وكشف الداخلية في بيانها، ملابسات “السباق الكارثي” وقالت إن أحد الحراس أبلغ عن قيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى واصطدام أحدهما به مما تسبب في إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

وأكدت الداخلية أنه تم إلقاء القبض على المتورطين في الحادثين وجاري التحقيق معهما، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، لاسيما وأن المتورطين في الحادث الأخير طالبان لا يحملان رخصة قيادة.

أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما (طالبين – لا يحملان رخص للقيادة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما. — وزارة الداخلية (@moiegy) September 17, 2022

في السياق، ألقت الشرطة المصرية القبض على 3 أشخاص أمس بعد قيادتهم سياراتهم برعونة وتنفيذ حركات استعراضية بأحد المحاور المرورية في القاهرة أثناء مرور موكب أحد الأعراس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر خلاله ثلاثة من قائدى السيارات يتسابقون على الطريق في موكب عُرس مما هدد حياة المحيطين بهم. وتسببت القيادة المتهورة إلى تعطيل حركة المرور حيث عرضوا أمن وسلامة الآخرين للخطر.

ضبط المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بأحد المحاور المرورية بالقاهرة pic.twitter.com/OTFaWqodgX — وزارة الداخلية (@moiegy) September 17, 2022

وتشير النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2021 إلى قفزة كبيرة في أعداد الوفيات إذ بلغت 7101 وفاة عام 2021 مقابل 6164 وفاة عام 2020 بنسبة ارتفاع 15.2%.

وأوضحت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في يونيو/حزيران الماضي، أن عدد الإصابات انخفض إلى 51 ألفا و511 إصابة، مقابل 56 ألفا و789 إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%.

وعدّد الجهاز الرسمي أبرز أسباب حوادث السير في مصر، مثل التراخي في تطبيق معايير الأمان، وعدم صيانة الطرق، ورعونة القيادة، وعدم التزام السائقين بتعليمات المرور.