تحذير من تسونامي.. زلزال قوي يضرب شرق تايوان (شاهد)

هز زلزال قوته 6.8 درجة الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من جزيرة تايوان، مما أدى لإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) ووقوع أضرار شملت انهيار بناية وخروج عربات قطار عن القضبان.

ووقع الزلزال عند الساعة (06,44 بتوقيت غرينتش) في منطقة على بعد 50 كيلومترًا عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق 10 كيلومترات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وبينما ذكر المركز في البداية أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجات، خفّض المركز الأمريكي الرقم إلى 6.9 درجات. لكن مكتب الأرصاد الجوية التايواني أفاد بأن شدّته بلغت 6.8 درجات.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية أن بناية منخفضة تضم متجرا للبقالة انهارت، وأن عمليات الإنقاذ بدأت لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

وقالت هيئة السكك الحديدية إن 3 عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق البلاد بعد انهيار جزء من سقف الرصيف، وأضافت أنه تم إجلاء نحو 20 راكبا كانوا على متنها.

A 7.2-magnitude earthquake struck Taiwan's southeastern coast on Sunday, the US Geological Survey said, prompting Japan to issue a tsunami warning. #USGS #Japan #Taiwan #Earhquake #Breaking pic.twitter.com/q6rGsXe6Ne

وأصدر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج تسونامي تحذيرا في تايوان بعد الزلزال، وقال المركز إن موجات تسونامي خطرة يمكن أن تقع في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تايوان.

وأصدرت وكالة الأرصاد اليابانية أيضًا تحذيرًا من وقوع موجات تسونامي بارتفاع متر واحد لأجزاء من أوكيناوا بعد الهزة.

وذكر مكتب الأرصاد في تايوان أن السكان في أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال، كما اهتزت البنايات لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه.

وقالت مناطق صناعية في مدينتي تاينان وكاوسيونغ الجنوبيتين اللتين تضمان مقرات مصانع كبرى لأشباه الموصلات إن الأمر لم يؤثر على العمليات.

ويأتي الزلزال بعد وقوع العشرات من الهزات التي بدأت في وقت متأخر من أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم. وشملت زلزالين أحداهما بقوة 5.6 والثاني 5.9على مقياس ريختر، وكان مركزهما في شرق تايوان.

وفي أعقاب زلزال أمس السبت، تحدثت وسائل إعلام محلية عن انهيار منزل قديم، وتضرر جسر، وسقوط أغراض من الأرفف في المتاجر، كما توقفت المصاعد في المباني المرتفعة، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية لفترة مؤقتة بالإضافة لمشاكل أخرى.

مع ذلك، لم ترد تقارير حول وقوع إصابات أو أضرار خطيرة، وقال مسؤول بمكتب الاصاد المركزي اليوم إن الهزات الارتدادية ربما تستمر لشهر أو اثنين.

وتقع تايوان قرب تقاطع 2 من الصفائح التكتونية وهي معرضة بدرجة كبيرة لوقوع زلازل.

ولقي أكثر من 100 حتفهم في زلزال وقع في جنوب الجزيرة في عام 2016، كما تسبب زلزال قوته 7.3 درجة في عام 1999 في مقتل أكثر من 2000 شخص.

taiwan earthquake 😩 praying for tzuyu’s family and all of the people in taiwan right now 🙁 https://t.co/UBsEGnnLUu pic.twitter.com/1jYiC48GYz

— ron 🔍 (@imyeonnz) September 18, 2022