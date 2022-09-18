أول دراسة من نوعها.. تناول الخضار والفاكهة وممارسة الرياضة قد يجعلك أكثر رضا وسعادة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعتا كينت وريدينغ في بريطانيا أن تناول الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة يمكن أن تتسبب في زيادة مستويات السعادة لدى الانسان.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “دراسات السعادة” (Journal of Happiness Studies) أن اتباع نمط حياة صحي بشكل عام من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن يشمل ممارسة الرياضة يزيد من شعور الإنسان بالرضا والسعادة.

"Fruit, vegetables and exercise can make you happier" https://t.co/ON9HZCirpe via @medical_xpress cc @joansalgeblake #healthylifestyle Hard to study well (and tease out causation), but like message! Study finds ability to delay an important gratification part of the equation. — Timothy Caulfield (@CaulfieldTim) September 20, 2021

الأولى من نوعها

وأظهرت نتائج الدراسة، وهي الأولى من نوعها في هذا الشأن، أن قدرة الأفراد على تأخير الإشباع وضبط النفس أمور تلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على قرارات نمط الحياة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على الرفاهية.

ولاحظ الباحثون أن الرجال يفضلون ممارسة الرياضة بشكل أكبر، بينما تميل النساء إلى تناول كميات أكبر من الخضروات و الفاكهة.

وحذرت الدراسة من أن أمراض السمنة واتباع نمط حياة غير صحي هما السببان الرئيسيان لاعتلال الصحة والوفيات في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الدكتورة أديلينا جشفاندتنر في نتائج الدراسة أن الإشارات السلوكية التي تساعد الإنسان على التخطيط وتنفيذ الأهداف طويلة الأمد “أمور لا تجعلنا أكثر صحة فحسب، بل أكثر سعادة أيضًا”.

تطور رئيسي يدعم حملات التوعية

بدوره، أشار الدكتور أوما كامبهباتي في تقرير نشرته جامعة (كينت) على موقعها الإلكتروني إلى أن هناك تحولا متناميا خلال السنوات الأخيرة لاختيار نمط الحياة الصحية، وهو أمر مفيد وحاسم لا سيما الآن مع الفكر الداعم لكون نمط الحياة الصحي يزيد من الشعور بالسعادة.

وأضاف أن هذه الدراسة بمثابة تطور رئيسي قد يساهم في دعم حملات التوعية حول قضايا البيئة والاستدامة.