أول دراسة من نوعها.. تناول الخضار والفاكهة وممارسة الرياضة قد يجعلك أكثر رضا وسعادة

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعتا كينت وريدينغ في بريطانيا أن تناول الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة يمكن أن تتسبب في زيادة مستويات السعادة لدى الانسان.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “دراسات السعادة” (Journal of Happiness Studies) أن اتباع نمط حياة صحي بشكل عام من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن يشمل ممارسة الرياضة يزيد من شعور الإنسان بالرضا والسعادة.

"Fruit, vegetables and exercise can make you happier" https://t.co/ON9HZCirpe via @medical_xpress cc @joansalgeblake #healthylifestyle

Hard to study well (and tease out causation), but like message!

Study finds ability to delay an important gratification part of the equation.

— Timothy Caulfield (@CaulfieldTim) September 20, 2021