“ركلتها من الخلف”.. تفاعل واسع مع فيديو لاعتداء عضوة بالكونغرس على ناشطة أمريكية (فيديو)

أثار فيديو نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأمريكي مارغوري تايلور غرين، على حسابها في تويتر، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يظهر الفيديو النائبة وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حادٍّ حول حرية حمل السلاح.

وعلقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل، قائلة “هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس”.

These foolish cowards want the government to take away guns & the rights of parents to defend their children in schools. You have to be an idiot to think gun control will create a utopian society where criminals disarm themselves and obey the law. “Gun-free” zones kill people. pic.twitter.com/1T37HH8jEO — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 15, 2022

وأظهرت مقاطع الفيديو نشطاء يتبعون لحركة “أصوات الغد” وهم يعارضون النائبة المؤيدة لحمل السلاح؛ لترد عليهم غرين مكررة جملة “أنتم جبناء”، ثم تقول لأحد النشطاء “اذهب للعيش في دولة أخرى لا تسمح بامتلاك وحمل الأسلحة”، وبعد ذلك ركلت الناشطة ماريانا بيكورا من الخلف.

ونشرت الناشطة مارينا بيكورا الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت في تغريدة أخرى قائلة “لقد بدأت شهر الاحتفاء بذوي الأصول اللاتينية؛ بالحصول على ركلة من عضوة الكونغرس، لطالما كنت فخورة بكوني أمريكية من أصول مكسيكية”.

My name is Marianna Pecora, I’m the Deputy Communications Director @VotersTomorrow and @RepMTG just kicked me. pic.twitter.com/xLHAO87C2Z — Marianna Pecora (@MariannaPecora) September 15, 2022

وعبر عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل، عن استيائهم من فعلة عضوة الكونغرس.

وقالت الكاتبة الأمريكية تارا دبلن إن “غرين اعتدت جسديًّا على امرأة شابة بركلها بينما كانت تسير خلفها، آمل أن يجري توجيه اتهامات ضدها على الفور”.

Marjorie Taylor Greene just physically assaulted a young woman by kicking her while walking behind her. I hope charges are filed against her immediately @CapitolPolice @DCPoliceDept https://t.co/dZVNzzs61N — Tara Dublin (@taradublinrocks) September 16, 2022

Open racism and violence from Marjorie Taylor Greene, who tells American activists of color to “go back to another country” and then kicks them. Very ugly, and all captured in the video she posted herself: https://t.co/AT4F4NDhkt — Aaron Fritschner (@Fritschner) September 16, 2022

Marjorie Taylor Green literally kicked @MariannaPecora who is an eighteen year old. That should tell you everything you need to know about her. She doesn’t belong in Congress. — Victor Shi (@Victorshi2020) September 15, 2022

(1,2) @RepMTG is a mentally unfit coward. I previously documented how the coward refused to meet with me, on more than one occasion. Now, she is physically assaulting kids, WHO DO BELONG IN THIS COUNTRY!!! Marj, you are a fraud & everything you say in this video is bullshit. https://t.co/tlVzE6Q2Wf — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) September 16, 2022

وعلقت الناشطة ليندي لي، عبر حسابها على تويتر، قائلة “العنف والإرهاب العشوائي هما السمات المميزة لحزب دونالد ترمب الجمهوري، واليوم تأوي الولايات المتحدة داخل حدودها إرهابيين محليين يقتلون ويشوهون الآخرين باسم الرجل البرتقالي ترمب الذين يعتبرونه كالمسيح”.

Violence and stochastic terrorism are the defining features of Trump’s MAGA Republican Party America is harboring within her borders domestic terrorists who will kill and maim others in the name of their Orange Messiah https://t.co/SLEeCzW4aR — Lindy Li (@lindyli) September 16, 2022

ووصف الإعلامي جون لادرولا، عبر حسابه على تويتر، غرين بأنها “إحراج دولي مستمر لأمريكا لكونها لا تزال مستمرة عضوة في الكونغرس”.

It's a continuing international embarrassment that this person is technically in Congress. https://t.co/ISR6OlVRJ0 — John Iadarola (@johniadarola) September 16, 2022

يذكر أن النائبة مارغوري تايلورغرين البالغة من العمر 46 عاما، سبق أن أثارت جدلا واسعا في البلاد عندما أعربت عن تأييدها إعدام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من قادة الحزب الديمقراطي البارزين.

وتُعرّف غرين نفسها على منصة تويتر بأنها “عضوة الكونغرس عن الدائرة 14 بولاية جورجيا، مسيحية، زوجة، أم، سيدة أعمال، أمريكية فخورة ببلدها، ضد الإجهاض، موالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب”.

كما يُعرف عنها تأييدها لتنظيم “كيونان” المعروف بترويجه لنظريات المؤامرة وإيمانها بكثير من أفكاره، ومنها أن “الانتخابات سُرقت من ترمب”.