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“ركلتها من الخلف”.. تفاعل واسع مع فيديو لاعتداء عضوة بالكونغرس على ناشطة أمريكية (فيديو)

النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين معروفة بمواقفها المتطرفة والمعادية للأجانب (مواقع التواصل)
17/9/2022

أثار فيديو نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأمريكي مارغوري تايلور غرين، على حسابها في تويتر، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يظهر الفيديو النائبة وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حادٍّ حول حرية حمل السلاح.

وعلقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل، قائلة “هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس”.

وأظهرت مقاطع الفيديو نشطاء يتبعون لحركة “أصوات الغد” وهم يعارضون النائبة المؤيدة لحمل السلاح؛ لترد عليهم غرين مكررة جملة “أنتم جبناء”، ثم تقول لأحد النشطاء “اذهب للعيش في دولة أخرى لا تسمح بامتلاك وحمل الأسلحة”، وبعد ذلك ركلت الناشطة ماريانا بيكورا من الخلف.

ونشرت الناشطة مارينا بيكورا الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت في تغريدة أخرى قائلة “لقد بدأت شهر الاحتفاء بذوي الأصول اللاتينية؛ بالحصول على ركلة من عضوة الكونغرس، لطالما كنت فخورة بكوني أمريكية من أصول مكسيكية”.

وعبر عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل، عن استيائهم من فعلة عضوة الكونغرس.

وقالت الكاتبة الأمريكية تارا دبلن إن “غرين اعتدت جسديًّا على امرأة شابة بركلها بينما كانت تسير خلفها، آمل أن يجري توجيه اتهامات ضدها على الفور”.

وعلقت الناشطة ليندي لي، عبر حسابها على تويتر، قائلة “العنف والإرهاب العشوائي هما السمات المميزة لحزب دونالد ترمب الجمهوري، واليوم تأوي الولايات المتحدة داخل حدودها إرهابيين محليين يقتلون ويشوهون الآخرين باسم الرجل البرتقالي ترمب الذين يعتبرونه كالمسيح”.

ووصف الإعلامي جون لادرولا، عبر حسابه على تويتر، غرين بأنها “إحراج دولي مستمر لأمريكا لكونها لا تزال مستمرة عضوة في الكونغرس”.

يذكر أن النائبة مارغوري تايلورغرين البالغة من العمر 46 عاما، سبق أن أثارت جدلا واسعا في البلاد عندما أعربت عن تأييدها إعدام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من قادة الحزب الديمقراطي البارزين.

وتُعرّف غرين نفسها على منصة تويتر بأنها “عضوة الكونغرس عن الدائرة 14 بولاية جورجيا، مسيحية، زوجة، أم، سيدة أعمال، أمريكية فخورة ببلدها، ضد الإجهاض، موالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب”.

كما يُعرف عنها تأييدها لتنظيم “كيونان” المعروف بترويجه لنظريات المؤامرة وإيمانها بكثير من أفكاره، ومنها أن “الانتخابات سُرقت من ترمب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي