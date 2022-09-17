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زائر حاول لمس نعش الملكة إليزابيث الثانية.. شاهد ما حدث له (فيديو)

17/9/2022-|آخر تحديث: 17/9/202203:32 PM (مكة المكرمة)

ألقت الشرطة القبض على رجل حاول لمس نعش الملكة إليزابيث الثانية، مساء الجمعة، خلال زيارة حشود المواطنين لإلقاء التحية الأخيرة على الملكة في قاعة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وانقض حراس النعش على الشاب الذي صعد الدرج المطوق بالحرس قبل أن يصل إلى التابوت، وألقوه أرضًا على بطنه ثم وضع أحدهم ركبته على رقبته ليشلّ حركته.

وسارع رجال من الشرطة البريطانية على حمل الشاب من يديه ورجليه إلى خارج القاعة، فيما تابعت الحشود السير في الخط المخصص لها من جانبي النعش المتمركز وسط قاعة وستمنستر.

وبدا من خلال مقطع فيديو -وثّق اللحظة- وكأن الحراس كانوا على أهبة الاستعداد لهذا النوع من الحوادث.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن مصدر لها، أن الشاب زاغ عن الخط المخصص للزوار وتمكن من تسلق الدرج ولمس التابوت، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وقال بيان صادر عن الشرطة، إنها “اعتقلت رجلًا في قاعة وستمنستر أثار حالة من الفوضى”، موضحة أنه “ارتكب جريمة بموجب قانون النظام العام وهو رهن الاعتقال حاليًا”.

وقبل الحادث بساعات قليلة، وقف الملك والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد حول تابوت الملكة، ومن المنتظر أن يقف أحفاد الملكة حول التابوت ليلة السبت.

وقالت الصحيفة إن الحادث جاء بعد مثول رجل أمام محكمة وستمنستر بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين أثناء وقوفهما في طابور الانتظار لرؤية نعش الملكة.

وأفادت الغارديان أن الشرطة البريطانية أجرت استعدادات وترتيبات أمنية كبيرة، خوفا من تزايد خطر وقوع هجمات “إرهابية” بسبب الحشود الكبيرة التي تجمعت وسط لندن.

ومن المنتظر أن تكون المحطة الأخيرة لجثمان الملكة في بهو ويستمنستر بالبرلمان البريطاني، حيث سيُسمح لآلاف الأشخاص بالحضور مدة 5 أيام لتوديع الملكة الراحلة قبل دفنها الاثنين المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الغارديان البريطانية