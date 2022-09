زائر حاول لمس نعش الملكة إليزابيث الثانية.. شاهد ما حدث له (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على رجل حاول لمس نعش الملكة إليزابيث الثانية، مساء الجمعة، خلال زيارة حشود المواطنين لإلقاء التحية الأخيرة على الملكة في قاعة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

وانقض حراس النعش على الشاب الذي صعد الدرج المطوق بالحرس قبل أن يصل إلى التابوت، وألقوه أرضًا على بطنه ثم وضع أحدهم ركبته على رقبته ليشلّ حركته.

وسارع رجال من الشرطة البريطانية على حمل الشاب من يديه ورجليه إلى خارج القاعة، فيما تابعت الحشود السير في الخط المخصص لها من جانبي النعش المتمركز وسط قاعة وستمنستر.

The @metpoliceuk says:

“22:00hrs on Friday 16 September officers from the Met's Parliamentary and Diplomatic Protection Command detained a man in Westminster Hall following a disturbance.

He was arrested for an offence under the Public Order Act and is currently in custody”. — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2022

وبدا من خلال مقطع فيديو -وثّق اللحظة- وكأن الحراس كانوا على أهبة الاستعداد لهذا النوع من الحوادث.

ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن مصدر لها، أن الشاب زاغ عن الخط المخصص للزوار وتمكن من تسلق الدرج ولمس التابوت، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

The Metropolitan Police have made an arrest after a man appeared to rush towards Queen Elizabeth II's coffin and catafalque Said individual was quickly taken to the floor by police officers and removed from the hall, in front of a "shocked" crowd — recodedpolitics 🇬🇧 (@recodedpolitics) September 17, 2022

وقال بيان صادر عن الشرطة، إنها “اعتقلت رجلًا في قاعة وستمنستر أثار حالة من الفوضى”، موضحة أنه “ارتكب جريمة بموجب قانون النظام العام وهو رهن الاعتقال حاليًا”.

Officers from the Met's Parliamentary and Diplomatic Protection Command have arrested a man in Westminster Hall following a disturbance. He was detained for an offence under the Public Order Act and is currently in custody. — Simon Jones (@SimonJonesNews) September 16, 2022

وقبل الحادث بساعات قليلة، وقف الملك والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد حول تابوت الملكة، ومن المنتظر أن يقف أحفاد الملكة حول التابوت ليلة السبت.

The Vigil of the Princes at Westminster Hall is over. “A formal duty to the nation, a loving duty to their mother.” pic.twitter.com/8YG3CfxOrf — Royal Central (@RoyalCentral) September 16, 2022

وقالت الصحيفة إن الحادث جاء بعد مثول رجل أمام محكمة وستمنستر بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين أثناء وقوفهما في طابور الانتظار لرؤية نعش الملكة.

وأفادت الغارديان أن الشرطة البريطانية أجرت استعدادات وترتيبات أمنية كبيرة، خوفا من تزايد خطر وقوع هجمات “إرهابية” بسبب الحشود الكبيرة التي تجمعت وسط لندن.

ومن المنتظر أن تكون المحطة الأخيرة لجثمان الملكة في بهو ويستمنستر بالبرلمان البريطاني، حيث سيُسمح لآلاف الأشخاص بالحضور مدة 5 أيام لتوديع الملكة الراحلة قبل دفنها الاثنين المقبل.