تقرير: ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت وأفريقيا صاحبة النسبة العليا عالميا

كشف تقرير جديد نشره الاتحاد العالمي للاتصالات، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، أن ما يقدر بـ2.7 مليار شخص، أي نحو ثلث سكان العالم، لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022.

وذكر التقرير أن ما يقدر بنحو 5.3 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يستخدمون الإنترنت بالفعل إلا أن النمط الجديد من البطء يجعل إمكانية ربط الجميع بالإنترنت بحلول عام 2030 “تبدو ضئيلة”.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو في بيان صحفي “لقد منحتنا جائحة كورونا تعزيزا في ممارسات التواصل عبر الإنترنت، لكن يتعين علينا الحفاظ على الزخم للتأكد من أن جميع الأشخاص في كل الأماكن يمكنهم الاستفادة من مقدمي الخدمات الرقمية”.

وشدد على ضرورة مضاعفة الاستثمارات لتحسين الشبكات الرقمية والاستفادة أكثر من العلوم التطبيقية، وتنفيذ أفضل أنظمة المراقبة.

وتعد أفريقيا بحسب التقرير أقل القارات اتصالا بالإنترنت حيث يحصل 40% من السكان فقط على خدمات الإنترنت، مقارنة بالأمريكيتين حيث تصل خدمات الإنترنت إلى أكثر من 80% من السكان، وتتصدر أوربا القائمة بوصول تلك الخدمات إلى 89% من سكانها.

