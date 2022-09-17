تُضاعف الإحساس بالألم.. دراسة تكشف أضرارا أشد خطورة تسبّبها قلة النوم

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على الدماغ ويزيد الشعور بالألم.

وتلحق قلة النوم أضرارًا بالجسم من بينها ضعف الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، إلا أن الدراسة الحديثة تشير أيضًا إلى نتيجة خطيرة أخرى تفاقم “تجربة الألم”.

ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب إلى أن بعض أشكال الألم مثل ألم الظهر أو التهاب المفاصل قد يفقد الشخص القدرة على النوم، إلا أن قلة النوم في حد ذاتها تُزيد الحالة سوءًا وتؤدي إلى مضاعفة الألم.

ووجد العلماء أن هناك منطقة في الدماغ مرتبطة بالشعور بالألم ومع قلة النوم تصبح تلك المناطق شديدة النشاط، بينما تم تخدير المناطق المتصلة بتسكين الآلام.

Sleep deprivation could worsen your ‘experience of pain’ – stops ‘natural painkillers’ https://t.co/wfBq9scprP — quiknewsdaily (@quiknewsdaily) September 12, 2022

لماذا ننام؟

وأشار موقع (إكسبرس) البريطاني إلى بحث البروفيسور ماثيو ووكر مؤلف الكتاب الشهير (لماذا ننام؟) وزميله آدم كراوس خلال الدراسة كيفية تفاعل 24 طالبًا شابًا مع الألم عندما ينامون نومًا صحيًا مقابل ردود أفعالهم مع النوم غير الصحي.

ووفقًا للدراسة، تعرضت أرجل المشاركين في الدراسة للحرارة بينما يتم فحص أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بعد ليلة من النوم الصحي لمقارنة رد فعلهم على الألم بعد ليلة بلا نوم عند الخضوع لنفس التجربة.

وكشفت النتائج عن زيادة كبيرة في الشعور بالألم حيث كان الطلاب أكثر حساسية. وأوضح كراوس في بيان صحفي “أفراد المجموعة كانوا يشعرون بعدم الراحة في درجات الحرارة المرتفعة، مما يدل على أن حساسيتهم للألم قد زادت بعد النوم غير الكافي”.

وأضاف أن تجربة الألم كانت هي نفسها، لكن الاختلاف الوحيد هو كيفية تقييم الدماغ للألم دون الحصول على نوم كاف.

ورأى الباحثون خلال الدراسة نشاطًا مكثفًا في منطقة استشعار الألم في الدماغ والقشرة الحسية الجسدية، ومستويات أقل من النشاط في النواة المتكئة وهي منطقة يتم فيها إفراز الدوبامين (هرمون السعادة) لخلق المتعة.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن المنطقة التي تقيّم الألم وتهيئ الجسم للتفاعل مع الألم كانت أقل نشاطًا مع الحرمان من النوم.

وتقترح الدراسة أن تبدأ المستشفيات في إعطاء الأولوية لمساعدة المرضى على النوم كجزء من رعايتهم.

وأوصي العلماء بضرورة تحسين نوعية النوم ونمط الحياة عمومًا بخاصة مع الارتفاع الملحوظ في حالات الألم المزمن.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتجنب الحصول على قيلولة في منتصف اليوم مع الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم يوميًا لتوفير الراحة الكافية التي يحتاج إليها الجسم.

ونصحت أيضًا بممارسة بعض العادات التي تساعد على الاسترخاء قبل موعد النوم مثل القراءة والتأمل.