تُضاعف الإحساس بالألم.. دراسة تكشف أضرارا أشد خطورة تسبّبها قلة النوم

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على الدماغ ويزيد الشعور بالألم.

وتلحق قلة النوم أضرارًا بالجسم من بينها ضعف الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، إلا أن الدراسة الحديثة تشير أيضًا إلى نتيجة خطيرة أخرى تفاقم “تجربة الألم”.

ولفتت الدراسة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب إلى أن بعض أشكال الألم مثل ألم الظهر أو التهاب المفاصل قد يفقد الشخص القدرة على النوم، إلا أن قلة النوم في حد ذاتها تُزيد الحالة سوءًا وتؤدي إلى مضاعفة الألم.

ووجد العلماء أن هناك منطقة في الدماغ مرتبطة بالشعور بالألم ومع قلة النوم تصبح تلك المناطق شديدة النشاط، بينما تم تخدير المناطق المتصلة بتسكين الآلام.

