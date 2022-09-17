انتشال الجثة الأخيرة وإنهاء عمليات البحث.. إعلان الحصيلة النهائية لضحايا بناية عمّان المنهارة

أعلن الأمن الأردني، اليوم السبت، انتشال الجثة الأخيرة من ضحايا البناية المنهارة بعمّان، وانتهاء عمليات البحث، بحصيلة نهائية تعدادها 14 قتيلًا و10 مصابين.

وقال بيان لمتحدث الأمن العقيد عامر السرطاوي إن عمليات البحث والإنقاذ الصعبة والمتواصلة والمتعددة المراحل، استمرت لمدة 84 ساعة وتمكنت الفرق من إخلاء آخر ضحية من تحت الأنقاض.

وأوضح البيان أنه “بحسب كشف الاستقصاء عن المتواجدين داخل البناية السكنية، فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين، علمًا أنه لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين”.

وأعلنت السلطات الأردنية الثلاثاء الماضي انهيار بناية سكنية في منطقة اللويبدة بالعاصمة، حيث وجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أثناء زيارته إلى الموقع، بفتح تحقيق لتحديد أسباب انهيار البناية.

ويبدو أن مسؤول المبنى كان يقوم بعمليات صيانة عندما إنهار، وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف 3 أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة بعد أن أسند إليهم “جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء”.

وتعد منطقة جبل اللويبدة حيث يقع المبنى من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب.