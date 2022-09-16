وزير العدل اللبناني السابق: المنظومة السياسية الحاكمة هي من سرق أموال المودعين (فيديو)

اتهم اللواء أشرف ريفي وزير العدل اللبناني السابق المنظومة السياسية الحاكمة في البلاد بسرقة أموال المودعين في البنوك اللبنانية.

وقال ريفي في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن أموال المودعين اللبنانيين “أمانة في رقبة المنظومة السياسية الحاكمة وبعض البنوك وعليها أن تردها لأصحابها”.

وكان مودعون قد اقتحموا، اليوم الجمعة، 9 مصارف تجارية على الأقل في عدد من المدن اللبنانية من بينها العاصمة بيروت. بينما دعا وزير الداخلية اللبناني لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي بعد ظهر اليوم على إثر الاقتحامات.

وفيما حصل عدد من هؤلاء المقتحمين على مبالغ مالية من ودائعهم المالية وعمدوا لاحقًا لتسليم أنفسهم للسلطات الأمنية، أفادت وكالة رويترز بوقوع إطلاق نار خلال اقتحام بنك لبناني اليوم في بلدة شحيم بمحافظة جبل لبنان.

انتهاء عملية بنك بلوم.. اقتحام 8 مصارف لبنانية في يوم واحد واحتجاز رهائن (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/cqBcqYwRqlhttps://t.co/mnjrbchH2E — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2022

وقال وزير العدل اللبناني السابق إن من سرق أموال المودعين اللبنانيين لن يعيدها إلا إذا أجبر على ذلك بقوة القانون.

وأضاف “أنا لا أراهن على المنظومة السياسية الحاكمة لاستعادة الأموال المسروقة لأنها منظومة فاسدة وضالعة في أخذ أموال اللبنانيين بدون وجه حق”، على حد قوله.

ونفى ريفي أن يكون ما حدث “سطوًا على أموال الناس”، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بسرقة كاملة لحقوق اللبنانيين وأن هذه الأموال “أمانة مقدسة يجب أن تعود لأصحابها”.

وطالب ريفي بضرورة إسقاط المنظومة السياسية الحالية واستبدالها بمنظومة أخرى قادرة على مواجهة الفساد بجميع أشكاله ورموزه، على حد وصفه.

ومنذ أن بدأت الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وضعت العديد من البنوك التجارية قيودًا وضوابط على أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية.

وتضع البنوك حدًّا أقصى لعمليات السحب النقدي الشهرية بالدولار الأمريكي، وتسمح بسحب مبالغ أخرى محدودة بالليرة اللبنانية بمعدل أقل بكثير من سعر السوق الموازية مما أدى إلى خفض كبير في القيمة الأصلية للودائع.