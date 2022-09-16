مع مرور 200 عام على فك رموزه.. حملة شعبية مصرية لاسترداد حجر رشيد

أطلق أكاديميون مصريون وطلاب بكلية “الآثار والتراث الحضاري” عريضة شعبية إلكترونية موجهة إلى رئيس الوزراء المصري، طالبوه فيها بتقديم طلب رسمي لاسترداد “حجر رشيد” والقطع الأخرى التي خرجت معه بطرق غير قانونية.

ورأى المشاركون أن وجود القطع بالمتحف البريطاني حتى اليوم يعد دعمًا لمساعي “العنف الاستعماري الثقافي” -على حد قولهم- ويحرم مصر من الإعادة المادية للقطع الأثرية التي تعد جزءًا مهمًا من تراث ثقافتها الممتدة لآلاف السنين.

وتأتي هذه الحملة الشعبية بالتزامن مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد لطلاسم اللغة المصرية القديمة.

ونشرت مونيكا حنا -عميدة كلية الآثار والتراث الحضاري فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمشاركة في الحملة الأخيرة مع طلابها- تغريدة قالت فيها “طلبة كلية الآثار والتراث الحضاري أطلقوا حملة شعبية لاستعادة حجر رشيد، ليتنا نساعدهم بالمشاركة وتوقيع العريضة”.

انهاردة طلبة كلية الآثار والتراث الحضاري اطلقوا حملة شعبية لاستعادة حجر رشيد – ياريت نساعدهم بالمشاركة وامضاء العريضة: https://t.co/QqQvlS1cEi — Monica Hanna (@monznomad) September 13, 2022

وأشارت العريضة إلى أن حجر رشيد خرج من مصر استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من وثيقة استسلام الإسكندرية، سنة 1801، التي تفاوضت عليها ووقعتها القوات العثمانية والفرنسية والإنجليزية، ولم يوقع عليها مصري واحد، وسلّمه الفرنسيون مع 16 قطعة أخرى إلى الجيش المشترك الذي تكون من القوات الأنجلوعثمانية.

وتضمّنت العريضة أن الجيش الإنجليزي استولى دون تنازل عثماني موثّق على هذه القطع وأرسلها إلى المتحف البريطاني، لتُعرض بشكل غير أخلاقي وغير قانوني منذ ذلك الحين.

وأشار الطلاب إلى أن السطو على حجر رشيد يعد بمثابة “غنيمة حرب وعمل نهب تم حظره بالفعل” في القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

ممكن تفتكر إن صوتك مش مؤثر وإن ما فيش فايدة لكن فعلا ما حدش عارف ..ادخل وشارك باسمك لمحاولة استرداد #حجر_رشيد يمكن دا يحرك #مجلس_الوزراء #rosettastone https://t.co/gZx0KzTCNw — soha saman (@soha_saman) September 16, 2022

وعلى الرغم من وجود تفاعل شعبي مع العريضة التي طرحها أكاديميون و17 طالبًا، إلا أن هناك تباينًا في الآراء حول عودة “حجر رشيد” وتخوفًا عليه، فيما قال مغردون إن وجوده في متاحف بالخارج أكثر أمانًا للحفاظ عليه من التلف أو السرقة.

وقال أحد المغردين “لو عاد حجر رشيد إلى مصر وحدثت به تغيرات، بالبيع أو السرقة أو الإتلاف، فإن كل المشاركين في رجوعه إلى مصر مسؤولون عن ذلك”.

الحجر فعلا لو رجع و حصله حاجة " اتباع او اتسرق او تم اتلافه " اى حد شارك فى رجوعه مصر حيكون مسؤول #حجر_رشيد https://t.co/WO0PzUsWI6 — Ahmad (@Ahmad__MM4) September 16, 2022

وعلق مغرّد آخر “فُكّت رموز حجر رشيد سنة 1822 وحينها عرف الغرب قيمة الآثار المصرية، وما زلنا -شعبًا وحكومة- لم نعرف قيمتها إلى الآن، هذا الفرق الزمني بين العقلية الغربية والشرقية، 200 سنة وأكثر، أتكلم عن العقل والإدراك البشري، فما بالك بالتقدم والتكنولوجيا”.

حجر رشيد تم فك رموزة 1822 وعرف الغرب قيمة الاثار المصرية

واحنا وقتها كشعب و حكومة ما كناش نعرف قيمتها ولحد الان لسه مش عارفين قيمتها وبيتم اهانتها و تهريبها

ده الفرق الزمني بين العقلية الغربية و الشرقية 200 سنة واكتر

بتكلم عن العقل و الادراك البشري مش التقدم و التكنولوجيا — Æ آســـر- أبـوكـيفه™ (@AsserElmo) September 16, 2022

وردت الأكاديمية مونيكا حنا في تصريحات لصحيفة محلية على ادعاء أن المتاحف الأوربية أكثر أمانًا، قائلة إنها ليست حقيقة، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات يُصدّرها الغرب، وأن الإهمال يحدث في كل مكان لكنه لا يحظى بتغطية إعلامية، حسب تعبيرها.

واختتم نص العريضة المنشورة بعبارة “نطالب رئيس الوزراء بالعمل جاهدًا عبر كل السبل الدبلوماسية والشرعية لاسترداد هذا الأثر البارز والقطع الأخرى التي خرجت معه من مختلف أنحاء القطر المصري”.

ونطالب باستعادة جميع أثارنا بالمتاحف الاوروبيه و الأمريكية والارجنتين والبرازيل والإمارات… ووقف جميع البعثات الأجنبية العاملة في مواقع الآثار المصرية بمصر فوراااااااااا ،،،#_استعادة_حجر_رشيد فوراااا من المتحف البريطاني بلندن👌👌👌👌 https://t.co/fInPkRlfFQ — د. رضا بك 𓀍 𓆤𓆥 (@DrRedaAbdelHal5) September 16, 2022

مفيش حاجة اسمها اثر خرج من مصر بصورة شرعية، كل اثر خرج من مصر حتي لو من جهات رسمية هو سرقة و كل متحف خارج مصر بيعرض اثارنا هو في الحقيقة بيتفاخر بحقبة استثمارية بيدعي انه تاب عنها وعد من لا يملك لمن لا يستحق https://t.co/tOQOBV4xZo — dolendasecessio (@KaNakht__) September 15, 2022