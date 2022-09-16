نفوق حوت وجنوحه على شاطئ سيلين في قطر ووزارة البيئة تعلّق (فيديو)

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر رصد فرق المراقبة البيئية التابعة للوزارة، صباح اليوم الجمعة، حوتًا نافقًا بشواطئ منطقة (سيلين) في الساحل الشرقي جنوب مدينة مسيعيد.

وقالت الوزارة في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر إن فريقًا مختصًا لديها تعامل مع الوضع، وأخذ عينات وقياسات للحوت النافق لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة.

مقطع فيديو يوثّق رصدا للحوت النافق بمنطقة سيلين حيث قام مختصون من الوزارة بأخذ ما يلزم من عينات وقياسات لإجراء الفحوصات المختبرية pic.twitter.com/EeoPBFRxJt — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 16, 2022

ونشر الرحّال والناشط البيئي خليفة الحميدي مقطعًا مصوّرًا لنفوق الحوت وجنوحه ضمن توثيقه المستمر للحياة البيئية في قطر.

View this post on Instagram A post shared by Khalifa Al Hemaidi (@khalifa41717)

وحسب تقارير تعد المياه القطرية من أكبر أماكن تجمعات حوت القرش في العالم لملائمة مياهها بالنسبة لهذه الأسماك.

وكانت دراسة بحثية قد كشفت عن وجود نحو 600 من حوت القرش النادر في شواطئ قطر، وصنفت الدراسة التجمع بأنه الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

ويُعد حوت القرش أكبر حيوانٍ في العالم لا ينتمي إلى الفئة من الحيتان، ويُقدر متوسط حجم الفرد البالغ بحوالي 9.8 أمتار ويزن 9 أطنان.

وتأتي هذه الأسماك إلى قطر سنويًا من منتصف أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وفي بعض الأحيان إلى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.