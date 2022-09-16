شاهد: اندلاع حريق كبير في ناطحة سحاب وسط الصين

اندلع حريق كبير في ناطحة سحاب بمدينة (تشانغشا) وسط الصين بحسب ما ذكر التلفزيون الصيني العام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات “غير معروف حتى الآن”.

وذكرت محطة (سي سي تي في) أن دخانا كثيفا يتصاعد من الموقع وأن النيران تستعر بقوة في طوابق عدة من المبنى. وقالت إن رجال الإطفاء باشروا العمل في مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع.

وقالت المحطة الصينية إن النيران تلتهم برجا يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة (تشاينا تيليكوم).





وأظهرت الصور التي نشرتها المحطة، النيران مشتعلة في مبنى عال في منطقة سكنية في حين تشكلت سحابة من الدخان الأسود الكثيف في الجو وسطها ألسنة من اللهب.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء جراء الحريق.

ويبلغ عدد سكان مدينة تشانغشا، عاصمة إقليم خونان -التي شبّ الحريق في إحدى ناطحات السحاب بها- نحو 10 ملايين نسمة.