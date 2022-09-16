رئيسة المعهد الدولي للصحافة للجزيرة مباشر: لا مجال لإفلات قتلة شيرين أبو عاقلة من العقاب (فيديو)

قالت خديجة بتيل رئيسة مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة إن الصورة المهيمنة على وضعية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط هي “ارتكاب جرائم واضحة في حق الصحفيين وإفلات المسؤولين عنها من العقاب”.

وأضافت خديجة بتيل خلال لقاء مع الجزيرة مباشر أن صحفيي الجزيرة هم الأكثر استهدافا في المنطقة، مما يطرح تحديات مستمرة بخصوص مستقبل التضييق على حرية الصحافة في المنطقة، وذلك عبر حبس الصحفيين وحجب المواقع الإخبارية، وصولا إلى قصف محطات البث كما جرى في غزة، وانتهاءً بعمليات القتل بدم بارد كما وقع في جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

واعتبرت خديجة بتيل أن هذا النمط من الاستهداف وما يقابله من صمت “مقلق للغاية”، خاصة في منطقة ساخنة على الدوام بالأحداث والاستهدافات.

وقالت “إذا كان العالم قد شهد خلال هذه السنة مقتل واستهداف 40 صحفيا، فإن ما وقع لشيرين أبو عاقلة سيظل قضية حية بالنظر إلى طريقة الاستهداف وسياق عملية القتل وما ترتب عليها من مواقف من قبل القتلة.

وأضافت “قضية اغتيال شيرين تمثل النموذج الأبرز لقتل الصحفيين خارج نطاق القانون وإفلات القتلة من العقاب”.

وشددت رئيسةِ مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة على أن مطلب العدالة لشيرين يجب أن يظل مستمرا حتى تحقيق العدالة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الصحافة والصحفيين وكيفية تعزيز مفهوم حرية الرأي والتعبير والتضامن لمنع الإفلات من العقاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت “قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة تأبى النسيان وحينما نكون محايدين في عملية قتل الصحفيين نصبح جزءا من مشروع قتل أصوات الحقيقية والمدافعين عن الحرية والديمقراطية”.