بوتين: لسنا في عجلة لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وهدفنا تحرير دونباس بالكامل (فيديو)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وحداته العسكرية ليست في عجلة من أمرها لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا مؤكدا أن استراتيجية قوات بلاده في أوكرانيا لم تتغير وهي تواصل السيطرة على أراض جديدة.

وقال “إن الهدف الرئيسي من هذه الحملة العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو تحرير إقليم دونباس كاملا”.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة دول منظمة شنغهاي التي انهت أعمالها، اليوم الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية أنه “ليست هناك حاجة لتغيير خططنا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”.

وكرر بوتين أن العملية العسكرية التي بدأت في فبراير/ شباط الماضي مستمرة رغم الهجمات المضادة التي يشنها الجيش الأوكراني في شمال شرق البلاد وجنوبها.

وقال “أعلنت سلطات كييف أنها بدأت هجوما مضادا كثيفا. سنرى كيف سينتهي”.

ويحتل إقليم دونباس أهمية جيوسياسية لما يحتضنه من ثروات طبيعة وصناعات ثقيلة إضافة إلى غناه بمناجم الحديد والفحم المستخدم في المصانع ومحطات توليد الطاقة والتدفئة، وقد كان محور توتر دائم بين موسكو وكييف منذ 8 سنوات مع سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا على الإقليم.

ويقع هذا الإقليم جنوب شرق أوكرانيا، على مساحة تقدر بنحو 52.3 ألف كلم مربع، ويضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك المتاخمتين للحدود مع روسيا.

واتهم بوتين السلطات الأوكرانية برفض الاستمرار في المفاوضات وإصرارها على حسم الأمورعبر الحلول العسكرية.





وقال إن القوات الأوكرانية قامت ولا زالت بـ”أعمال ارهابية” وألحقت أضرارا بالبنى التحتية المدنية الروسية، مضيفا “أننا ما زلنا نمارس ضبط النفس نسبيا ولم نرد على ذلك حتى الآن”.

وأوضح أن “القوات الروسية شنت أخيرا سلسلة ضربات تحذيرية. ولكن إذا استمر تطور الوضع على هذا النحو فإن ردنا سيكون أكثر حدة”.

وحمل بوتين الدول الغربية أزمة استمرار الحرب الدائرة في الأراضي الأوكرانية مؤكدا أن “الغرب زرع فكرة تقسيم بلادنا منذ عقود”.وحول أزمة الطاقة في أوربا عقب القرار الروسي بوقف إمدادات الغاز، أوضح بوتين أن هذه الأزمة موجودة قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووصف بوتين الدول الأوربية بأنها لا زالت “تعيش حتى الآن بنفس العقلية الاستعمارية القديمة” داعيا الأمم المتحدة للعب دورا أكثر فاعلية في حل أزمة الحبوب الأوكرانية.

وكشف الرئيس الروسي أن 35% من شحنات الحبوب التي انطلقت من أوكرانيا وصلت إلى أوربا. لكن الأخيرة تسعى لفرض رؤيتها على روسيا في ملفات الغاز والحبوب وهو الأمر الذي لن تسمح به روسيا مطلقا. على حد قوله.