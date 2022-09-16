بعد معارك أرمينيا وأذربيجان.. احتدام الصراع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان مع استخدام أسلحة ثقيلة

تبادلت قرغيزستان وطاجيكستان اليوم الجمعة الاتهامات باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وقذائف المورتر في تصعيد للصراع الحدودي الذي أدى إلى مقتل 3 وإصابة 27 منذ اندلاع القتال قبل يومين.

وقال حرس الحدود في قرغيزستان إن قوات طاجيكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه بمنطقة جبلية حدودية متنازع عليها، في وقت مبكر من اليوم الجمعة باستخدام دبابات وناقلات جنود مدرعة وقذائف هاون.

Начался обстрел города Баткена. Об этом https://t.co/2TnAGerVWV собщили местные жители.

По их словам, горит одно из зданий. По предварительным данным, в результате попадания ракеты. pic.twitter.com/FaFadCLyXx — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

من جانبها اتهمت طاجيكستان قوات قرغيزيا بقصف أحد مواقعها الأمامية و7 قرى باستخدام “أسلحة ثقيلة” في نفس المنطقة، التي تعرف باختلافاتها السياسية والعرقية والتي أصبحت موقعا لأعمال عدائية مماثلة العام الماضي.

وقالت السلطات المحلية في مدينة (اسفره) الطاجيكية إن مدنيا قتل وأصيب 3، في حين أعلنت قرغيزستان أن 18 أصيبوا الليلة الماضية في إقليم باتكين الجنوبي.

يجري ذلك في وقت أعلن فيه أن وزيري خارجية البلدين ناقشا الأمر، لكن حرس الحدود قال إن اتفاقين لوقف إطلاق النار انهارا بالفعل.

ويحضر الرئيس القرغيزي (صادر جاباروف) ونظيره الطاجيكي (إمام علي رحمان) قمة إقليمية للأمن في أوزبكستان. وظهر الاثنان من بين زعماء آخرين في صورة جماعية التقطت على العشاء مساء أمس الخميس.

ويتكرر وقوع الاشتباكات عبر الحدود بين الجمهوريتين السابقتين بالاتحاد السوفيتي، لكنها عادة ما تهدأ سريعا، رغم أنها كادت تؤدي العام الماضي إلى حرب شاملة.

ونصف الحدود التي تمتدّ على 970 كيلومترًا بين الدولتين، متنازع عليها تقريبا، وكان التقدم فيما يتعلق بترسيم الحدود بطيئًا في السنوات الأخيرة.

وشهد العام الماضي عددًا غير مسبوق من الاشتباكات بين الجانبين خلفت أكثر من 50 قتيلًا وأثارت مخاوف من اتساع رقعة الصراع.

В Баткене местные жители предоставляют свои дома для эвакуированныхhttps://t.co/XvbfpZ2w6o — ИА 24.kg (@_24_kg) September 16, 2022

ويستضيف البلدان قواعد عسكرية روسية وتربطهما علاقات وثيقة مع موسكو التي دعت هذا الأسبوع إلى وقف الأعمال القتالية.

وقالت منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الجمعة -وهي تكتل أمني تقوده روسيا وتضم قرغيزستان وطاجيكستان- إن قيادتها على اتصال بالحكومتين.