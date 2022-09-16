بعدل جدل واسع.. الفيفا يحسم مشاركة الإكوادور في مونديال قطر 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، الإبقاء على تأهل منتخب الإكوادور إلى نهائيات مونديال 2022 المقرر عقده نهاية العام في قطر، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من تشيلي في قضية مشاركة اللاعب بايرون كاستيلو مع الإكوادور دون وجه حق.

وقالت الفيفا في بيان “بعد تحليل جميع الوثائق المضافة إلى الملف من قبل الأطراف المعنية وعقد جلسة استماع، أيدت لجنة الاستئناف في الفيفا قرار اللجنة التأديبية بإغلاق الإجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم”.

وأوضح البيان أنه استناداً للوثائق المقدمة يرى الفيفا أنه ينبغي اعتبار اللاعب حاملا للجنسية الإكوادورية على أساس دائم وفقا للمادة 5، الفقرة 1 من لوائح فيفا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إمكانية استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وفتح الفيفا تحقيقا في قضية كاستيلو منذ أبريل/نيسان الماضي عندما تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم فيها أن اللاعب غير مؤهل لتمثيل الإكوادور؛ لأنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور مهاجرًا غير شرعي.

وطعن الاتحاد التشيلي في قرار الفيفا الصادر في العاشر من يونيو/حزيران الماضي؛ برفض شكواه بداعي أن كاستيو ولد في (توماكو) بكولومبيا 1995 وليس في مدينة (جنرال بياميل بلاياس) عام 1998، كما ذكر في وثائقه الرسمية.

أوراق رسمية مزورة.. أدلة جديدة تهدد مشاركة #الإكوادور في كأس العالم #قطر2022 (فيديو) رابط تخطي الحجبhttps://t.co/P3MkrUJWHi للمزيد:https://t.co/ooqBzK14yk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2022

وكانت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية كشفت قبل عدة أيام عن وثائق جديدة تثبت تورط منتخب الإكوادور في أزمة استخدام وثائق وجوازات سفر مزورة لصالح اللاعب بايرون كاستيلو.

وأشار التقرير إلى أن شهادة ميلاد كاستيلو لاعب منتخب الإكوادور “مزورة وتم التستر عليها من قبل الاتحاد الإكوادوري”، وأيدت ذلك اعترافات للاعب نفسه.

وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن الظهير الأيمن لفريق الإكوادور ولد في كولومبيا عام 1995 خلافا للمدون في شهادة ميلاده الحالية بأنه من مواليد الإكوادور عام 1998.

وتوضح شهادة الميلاد الكولومبية أيضا أن اسم اللاعب بايرون خافيير كاستيلو سيجورا، أما اسمه في الشهادة الإكوادورية فهو بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وخاض كاستيو ثمان من 18 مباراة لعبتها الإكوادور في تصفيات كأس العالم، وحصدت 14 نقطة من أصل 26 بمشاركة كاستيو، وخسارة نقاط بالمباريات التي لعبها كانت ستعني الغياب عن النهائيات في قطر.

ومن المقرر أن تلعب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تشارك في المجموعة الأولى بجانب البلد المضيف وهولندا والسنغال.