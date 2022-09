شاهد: نهاية غير متوقعة للص هندي حاول سرقة هاتف محمول من نافذة قطار

حاول لص في ولاية بيهار في الهند سرقة هاتف محمول من أحد المسافرين بينما يستعد القطار لمغادرة المحطة، حيث قام الراكب بالإمساك بيد اللص ورفض إفلاتها لينتهي به المطاف معلقًا في الهواء.

ويُظهر مقطع مصور اللص وهو يتدلى من نافذة القطار بعد أن أمسك الركاب بكلتا يديه لمسافة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلو مترًا لكي لا يسقط عن القطار ويخسر حياته.

وبدت علامات الخوف والرعب على وجه اللص ويدعى بانكاج كومار حيث توسل إلى الركاب واعتذر إليهم، وطلب منهم ألا يتركوا يده من القطار المتحرك، فيسقط تحت عجلات القطار.

#WATCH | Khagaria, Bihar: Passengers caught hold of a man, kept him hanging outside from a window of a moving train as he allegedly tried to snatch mobile phones from them (15.09) pic.twitter.com/PY71wN2BmD

