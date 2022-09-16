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شاهد: نهاية غير متوقعة للص هندي حاول سرقة هاتف محمول من نافذة قطار

لص هندي يتدلى من نافذة قطار
لص هندي يتدلى من نافذة قطار (مواقع التواصل)
16/9/2022-|آخر تحديث: 16/9/202208:45 PM (مكة المكرمة)

حاول لص في ولاية بيهار في الهند سرقة هاتف محمول من أحد المسافرين بينما يستعد القطار لمغادرة المحطة، حيث قام الراكب بالإمساك بيد اللص ورفض إفلاتها لينتهي به المطاف معلقًا في الهواء.

ويُظهر مقطع مصور اللص وهو يتدلى من نافذة القطار بعد أن أمسك الركاب بكلتا يديه لمسافة تتراوح بين 10 إلى 15 كيلو مترًا لكي لا يسقط عن القطار ويخسر حياته.

وبدت علامات الخوف والرعب على وجه اللص ويدعى بانكاج كومار حيث توسل إلى الركاب واعتذر إليهم، وطلب منهم ألا يتركوا يده من القطار المتحرك، فيسقط تحت عجلات القطار.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع حيث تجاوزت مشاهداته المليون ونصف المليون مشاهدة منذ نشره في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وظل اللص معلقًا من نافذة القطار المتحرك حتى وصلوا إلى محطة القطار الأقرب.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن اللص لم يتعرض لأي إصابات خطيرة، وتم تسليمه إلى الشرطة.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية