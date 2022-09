رئيس الوزراء الهندي لبوتين: الآن ليس وقت الحرب

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي، المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية، اليوم الجمعة، إن الآن “ليس وقت الحرب”.

وأضاف مودي لبوتين لدى بدء أول اجتماع مباشر بينهما منذ التدخل العسكري للقوات الروسية في أوكرانيا “فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب”، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة “دورداشان” الهندية العامة.

وشدّد مودي خلال الاجتماع على أهمية الديمقراطية والدبلوماسية والحوار لحل الأزمة الأوكرانية.

من جهته أكد بوتين لمودي في اللقاء ذاته أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبديًا تفهمه لمخاوف الهند.

وقال بوتين لمودي “أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا كما أعرف حجم مخاوفكم، وسنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت”.



وأضاف “للأسف، إن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة”.

وترتبط نيودلهي وموسكو بعلاقات تاريخية تعود إلى حقبة الحرب الباردة.

وتستورد الهند غالبية أسلحتها من روسيا وترفض على غرار الصين التنديد بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وقد زادت من مشترياتها للغاز الروسي.

ولطالما حرصت نيودلهي على إيجاد حالة من “التوازن الصعب” في علاقاتها مع الغرب وموسكو. بينما سلّط التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الضوء على صعوبة هذا الاختيار.

وحضّت الهند على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنها تجاهلت مرة تلو أخرى دعوات واشنطن لإدانة روسيا، رغم سعيها لإقامة علاقات أمنية أوسع مع الولايات المتحدة.

وخلافًا للمعهود، فإن الهند عضو في منظمة سنغافورة للتعاون واللجنة الرباعية المعروفة باسم “كواد” التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

وتسعى نيودلهي لتكون قوة موازنة للصين التي يزداد نفوذها عسكريًا واقتصاديًا.

