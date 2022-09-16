أوكرانيا.. مقبرة جماعية في إيزيوم بعد أيام من خروج الروس ومساعدات أمريكية جديدة (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الخميس، العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام جراء هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف بشرق البلاد.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information – clear, verified – should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 15, 2022

وأشار زيلينسكي في رسالته اليومية إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة، ولم يذكر تفاصيل حول عدد الجثث المدفونة أو الأسباب التي أدّت إلى موت هؤلاء الأشخاص.

وقال زيلينسكي في خطاب في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس “روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من تحميلها المسؤولية”. وتنفي روسيا استهداف المدنيين وارتكاب جرائم حرب.

العثور على مئات الجثث

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المقبرة تضم 440 جثة، وإن بعض الضحايا قُتلوا بقصف وضربات جوية.

وفرّ آلاف الجنود الروس من إيزيوم مطلع الأسبوع بعد أن كانوا يحتلون المدينة ويستخدمونها مركزا لوجستيا في منطقة خاركيف، وتركوا خلفهم كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد.

مساعدة أمريكية جديدة

ووافقت واشنطن على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار تشتمل على صواريخ لراجمات هيمارس، لكنّها لا تتضمّن صواريخ بعيدة المدى لا تنفكّ كييف تطالب بها.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ هذه المساعدة تشمل معدّات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري، من دون تفاصيل إضافية وخاصة عن الأسلحة التي تتضمنّتها.

لكنّ تفاصيل هذه الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية، اتّضحت في بيان أصدره البنتاغون، وقال فيه إنّ المساعدة الجديدة ستشمل بشكل خاص صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب وقذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن المساعدات تشمل أيضًا رادارات مضادّة للمدفعية وعربات مدرّعة وأنظمة مضادّة للطائرات المسيّرة، ومعدّات لإزالة الألغام.

وقدمت الولايات المتحدة، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، مساعدات عسكرية بقيمة 15.1 مليار دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات المقدمة منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 15.8 مليار دولار.