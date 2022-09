أوكرانيا.. مقبرة جماعية في إيزيوم بعد أيام من خروج الروس ومساعدات أمريكية جديدة (فيديو)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الخميس، العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من الروس قبل أيام جراء هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف بشرق البلاد.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information – clear, verified – should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb

