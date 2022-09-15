وزير الخارجية الإماراتي يصل إسرائيل في زيارة رسمية تستمر أيامًا عدة

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى بهدف لقاء عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل توثيق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الوكالة.

#عبدالله_بن_زايد يصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل#وام pic.twitter.com/iIiGazrrO1 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 14, 2022

وتستمر الزيارة أيامًا عدة تزامنًا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام “الاتفاق الإبراهيمي” للسلام بين الدولتين.

ورحب أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، بزيارة عبد الله بن زايد والتي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء يائير لابيد.

رئيس الوزراء يائير لبيد سيتستضيف غدا معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. تأتي زيارة معالي الوزير الإماراتي التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل. pic.twitter.com/1LM1Sn0pk7 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 14, 2022

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسلم القنصل الإسرائيلي في دبي ليرون زاسلانسكي، أوراق اعتمادها لدى مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقالت ليرون “متحمسة لبدء دوري رسميًا كقنصل عام لإسرائيل في دبي، لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودبي”.

تشرفت بتقديم اوراق اعتمادي لسعادة الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي. متحمسة وايد وايد لبدء منصبي رسمياً كقنصل عام لإسرائيل في دبي ولتعزيز العلاقات الثنائية بين #إسرائيل و #دبي 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/frV5Qe58ua — Liron Zaslansky (@lironza) September 13, 2022

وفي السياق، نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور صورًا تجمعه مع الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.

وعلق حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على الصور قائلًا “ما أحلى السلام وما أطيب ثماره! الحقيقة التي لا تغيب عن القاصي والداني إن إسرائيل والإمارات ماضيتان في تطوير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. الكثير ما يجمعنا”.

ما احلى السلام وما اطيب ثماره! الحقيقة التي لا تغيب عن القاصي والداني ان إسرائيل والامارات ماضيتان في تطوير مستقبل افضل للاجيال القادمة. الكثير ما يجمعنا 🇮🇱🇦🇪. لقاء الرئيس السابق 🇮🇱@PresidentRuvi مع رجل الاعمال 🇦🇪 @KhalafAlHabtoor https://t.co/uad32z8daJ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 14, 2022

وغرد الحبتور قائلًا “زارني بعد ظهر اليوم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين في فندقنا ريتز-كارلتون بودابست، حيث جرى بيننا حديث شيق عن منطقتنا والتبادل الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل”.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بالقوة، وتعتمد على أسس التعاون والرغبة في التنمية والتطوير.

زارني بعد ظهر اليوم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين في فندقنا ريتز-كارلتون بودابست، حيث جرى بيننا حديث شيق عن منطقتنا والتبادل الاقتصادي بين #الإمارات و #إسرائيل.

تجمع الإمارات وإسرائيل علاقة متينة أساسها التعاون والرغبة في تنمية وتطوير بلدينا. @PresidentRuvi pic.twitter.com/ExCv6L08XE — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) September 13, 2022

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.