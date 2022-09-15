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وزير الخارجية الإماراتي يصل إسرائيل في زيارة رسمية تستمر أيامًا عدة

وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (غيتي)
15/9/2022-|آخر تحديث: 15/9/202212:36 AM (مكة المكرمة)

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى تل أبيب في زيارة رسمية لإسرائيل، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورافق بن زايد وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى بهدف لقاء عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل توثيق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب الوكالة.

 

وتستمر الزيارة أيامًا عدة تزامنًا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام “الاتفاق الإبراهيمي” للسلام بين الدولتين.

ورحب أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، بزيارة عبد الله بن زايد والتي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء يائير لابيد.

 

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسلم القنصل الإسرائيلي في دبي ليرون زاسلانسكي، أوراق اعتمادها لدى مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.

وقالت ليرون “متحمسة لبدء دوري رسميًا كقنصل عام لإسرائيل في دبي، لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودبي”.

 

 

وفي السياق، نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور صورًا تجمعه مع الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين.

وعلق حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على الصور قائلًا “ما أحلى السلام وما أطيب ثماره! الحقيقة التي لا تغيب عن القاصي والداني إن إسرائيل والإمارات ماضيتان في تطوير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. الكثير ما يجمعنا”.

 

وغرد الحبتور قائلًا “زارني بعد ظهر اليوم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين في فندقنا ريتز-كارلتون بودابست، حيث جرى بيننا حديث شيق عن منطقتنا والتبادل الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل”.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بالقوة، وتعتمد على أسس التعاون والرغبة في التنمية والتطوير.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجرى التوقيع بوساطة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في سبتمبر/أيلول 2020.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل تعيين السفراء وزيارات المسؤولين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات