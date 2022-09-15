ممدوح الولي: استثمارات قطر في مصر قد تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الأشهر القادمة (فيديو)

أوضح الخبير الاقتصادي المصري ممدوح الولي أن الأهداف الاقتصادية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة “متوقعة”.

وأفاد خلال حديثه إلى برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن هناك احتمالات حول حصول قطر على حصص من شركة الشرقية للدخان أو شركة الإسكندرية للحاويات أو حصة من فودافون مصر أو جزء من أرصفة ميناء العين السخنة، مؤكدًا أنه لم يتم ترجمة أي منها إلى اتفاق رسمي بعد.

ورأى الولي أن عقد اتفاق رسمي بين البلدين هو “مسألة وقت”، وقد تدخل حيز الاتفاق عقب عودة الرئيس المصري من قطر.

وأشار إلى أن وزيرة التخطيط كانت ضمن الوفد المصاحب للرئيس المصري لا سيما وأنها تترأس الصندوق السيادي المسؤول عن تجهيز الشركات المصرية للمشاركات الخليجية.

وتابع “نتوقع دفعة للاستثمارات القطرية في مصر خلال الشهور القليلة القادمة، قد تصل إلى 5 مليارات دولار كما قال رئيس الوزراء المصري مسبقًا”.

وفي مجال الطاقة، أوضح الولي أن قطر بدأت استثمارتها بالفعل في هذا القطاع من خلال شراء أسهم في بعض الشركات الأجنبية المسؤولة عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 76% خلال 2021

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وأضاف أن الدوحة لديها خبرة كبيرة في قطاع الطاقة لأنها الأولى عالميًا في صادرات الغاز المسال والثانية في تصدير الغاز عبر أنابيب إلى الإمارات وسلطنة عمان.

ورأى أن مصر يمكنها الاستفادة من الخبرات القطرية في مجال الغاز، لا سيما وأن قطر تمتلك أسطولًا من السفن لنقل الغاز المسال بينما مصر لديها محطات في إدكو ودمياط مما يفتح سبل التعاون بين البلدين.

وذكر خلال حديثه أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لم تعد قاصرة على التجارة الخارجية فحسب، مشيرًا إلى أن الاستثمارات القطرية زادت بعد انتهاء المقاطعة الخليجية.

وأشار إلى أن قطر قدمت معونات متفاوتة لمصر أولها كان خلال فترة المجلس العسكري وصلت إلى 500 مليون دولار بينما قدمت 501 مليون دولار فقط خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف أن قيمة المعونات القطرية منذ يوليو/تموز 2013 وصلت إلى 127 مليون دولار في صورة سفن غاز وغيرها.

ولفت إلى أن الدوحة استأنفت تقديم القروض قصيرة الأجل لمصر خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار.

وعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن السيسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتقدّم أمير قطر مودعي الرئيس المصري لدى مغادرته والوفد المرافق بمطار حمد الدولي اليوم، بعد زيارة رسميّة للبلاد استغرقت يومين، كما كان في مقدمة مستقبليه.