الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع المأساوية جراء الفيضانات في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الكبير الذي طال منازل المواطنين والبنية التحتية في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، جراء السيول والفيضانات.

وعكست جولة في حي (أولاد الرضي) بمنطقة (دبكرايا) بمحلية السلام التابعة لولاية النيل الأبيض الأضرار الكبيرة التي تكبدها المواطنون في هذه المناطق ومعاناة المتضررين، بسبب غياب الدعم.

وأظهرت صور جوية حجم الدمار الذي طال منازل المواطنين، حيث دمرت السيول والفيضانات نحو 2570 منزلا في 14 قرية بمنطقة دبكرايا.





وتظهر الصور الجوية لكاميرا الجزيرة مباشر حجم الدمار والخراب في منازل وممتلكات المواطنين بالمنطقة، الذين اشتكوا من غياب السلطات رغم ما حدث لهم، واصفين وضعهم بأنه كارثة إنسانية.

وناشد المتضررون السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية، التدخل السريع وتقديم يد العون، وتوفير الغذاء والدواء والمأوى، وحذروا من كوارث بيئية وصحية في ظل الانتشار الكبير للبعوض والذباب والحشرات السامة.

وتعاني المنطقة من شح في الخدمات الأساسية وانعدام مياه الشرب والكهرباء، في وقت تحاصر فيه المياه العديد من القرى والمناطق بالمحلية.

وارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول والفيضانات التي تجتاح مناطق واسعة في السودان إلى أكثر من 125 قتيلا و286 ألف متضرر.

وعانت عشرات المناطق في 16 من أصل 18 ولاية بالسودان من السيول والفيضانات في ظل ضعف البنية التحتية وعدم الاستجابة الحكومية لأوضاع المتضررين الإنسانية الذين أصبح معظمهم بلا مأوى.

ودمرت السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في السودان الكثير من منازل المواطنين والطرق الحيوية التي تربط بعض المناطق.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت ارتفاع عدد المتضررين من السيول والأمطار إلى أكثر من 156 ألفا في 15 ولاية من أصل 18 في السودان، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي كارثة الفيضانات في وقت يعاني فيه السودان من أزمات سياسية واقتصادية منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ومن اضطرابات مستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.