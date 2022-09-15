تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة قطر (فيديو)

دشنت دولة قطر اليوم الخميس الشعار الرسمي الجديد لها، الذي يحمل رموزا تستند إلى العناصر الأربعة الرئيسية في تاريخها: البحر، والسيف، وشجرة النخيل، والمركب.

وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر عن شكل جديد لشعار الدولة، واعتماده بشكل رسمي هوية للدولة، التي تستعد لاستضافة كأس العالم لأول مرة في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط.

شعار دولة قطر، صورة بصرية تستمد مكوناتها من ثقافة وتقاليد شعبنا الأصيل. يفخر مكتب الاتصال الحكومي بتقديم الشعار الوطني الجديد لدولة #قطر. #شعار_دولة_قطر pic.twitter.com/DmpLooByR8 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) September 15, 2022

وقال مكتب الاتصال الحكومي “إن شعار النبالة الوطني وهو الرمز البصري الأول لدولة قطر ويعكس الشعار تاريخ دولة قطر الفريد، ويمثل هوية تتطلع إلى المستقبل وتميز دولة قطر عن الدول الأخرى”.

وذكر أن دولة قطر قامت بتطوير شارتها الوطنية للإسهام في استحداث هوية متجانسة ترمز إلى وحدتها الوطنية ورؤيتها للأجيال المقبلة.

تماشيا مع الإنجازات التنموية الشاملة، تم اليوم تدشين الشعار الجديد لدولة قطر برعاية وحضور معالي @KBKAlThani ًحيث يحمل الشعار عدة أهداف، منها:

– تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة.

– إبراز وترسيخ الهوية المؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا. pic.twitter.com/VuWxzZBFyd — د. محمد نويمي الهاجري (@ALHAJRI_MBN) September 15, 2022

وصممت الشارة الجديدة “لتعكس روح الوحدة والثقة، وهي تؤكد لجميع مواطني الدولة ومقيميها أننا نشكل مجتمعين دولة واحدة وحكومة واحدة. وتستند الشارة الجديدة إلى العناصر الأربعة الرئيسية في تاريخ دولة قطر: البحر، والسيف، وشجرة النخيل، والمحمل التقليدي -التي يمثل كل منها جزءًا عزيزًا من تاريخ دولة قطر الغني- وستواصل تسديد خطى الدولة في طريقها نحو المستقبل”.

شعار دولة قطر، صورة بصرية تستمد مكوناتها من ثقافة وتقاليد شعبنا الأصيل. يفخر مكتب الاتصال الحكومي بتقديم الشعار الوطني الجديد لدولة #قطر. #شعار_دولة_قطر pic.twitter.com/DmpLooByR8 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) September 15, 2022

وقال الدكتور محمد نويمي الهاجري المتحدث الرسمي باسم مكتب الاتصال الحكومي، إن الشعار الجديد لدولة قطر يحمل عدة أهداف منها تنظيم العمليات الاتصالية بهوية بصرية موحدة، وإبراز وترسيخ الهوية المؤسسية لدولة قطر محليا وإقليميا ودوليا.