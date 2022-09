بعد زيارته لخاركيف.. عربة تصطدم بسيارة زيلينسكي في كييف (فيديو)

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنّ سيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اصطدمت بعربة يقودها سائق في كييف ليلة الخميس، لكن الرئيس لم يصب بجروح بالغة، بحسب ما قالته الرئاسة في بيان لم يحدد وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني في منشور على فيسبوك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس “إن سيارة الرئيس تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة”.

وأشار المتحدث إلى أن الطبيب قام بفحص الرئيس ولم يجد إصابات خطيرة جراء الحادث الذي سيتم التحقيق فيه. وقال إن المسعفين المرافقين لزيلنسكي قدموا لسائق السيارة الخاصة مساعدة عاجلة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.

President @ZelenskyyUa is in the war zone. This is what courage and dedication looks like.

No «deep concern» from the West will stop the Ukrainians on their way to Victory. No bunker, however deep it is, will protect the russian war criminals from punishment. pic.twitter.com/pxlgpu9PgY — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 14, 2022

وعد “بالنصر”

وعقب وقوع الحادث قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية إنّه عاد من منطقة خاركيف التي “تمّ تحريرها بالكامل تقريبًا” عندما شنّت قواته هجومًا مضادًّا خاطفًا ضد القوات الروسية.

ووعد الرئيس الأوكراني بـ”النصر” خلال زيارة لمدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية بهجوم مضاد. وأكدت موسكو من جهتها أنها عازمة على مواصلة قصف أوكرانيا.

وهذه أول زيارة للرئيس الأوكراني لمنطقة خاركيف في شرق البلاد، التي استعادت قواته معظمها في غضون 15 يوما خلال الشهر الحالي.

russian scrap metal in the liberated territory of Kharkiv region – three tanks, eight armored personnel carriers, MT-LB – just another episode of the Ukrainian counteroffensive. pic.twitter.com/IwOEU8K6qi — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022

وشهدت مدينة إيزيوم -التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 50 ألف نسمة قبل الحرب- معارك دامية في الربيع، قبل أن تستولي عليها موسكو وتحولها إلى منطقة استراتيجية لإمداد قواتها، وتشكل استعادة كييف للمنطقة نكسة للقوات الروسية.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورًا بدا فيها الرئيس محاطًا بمرافقين مسلحين وقد ارتدى ثيابًا باللون الكاكي، وعلى كتفه شارة كتب عليها “أوكرانيا أو الموت”.

Did you know that Polish Krabs are the fastest creatures?

Just look at the speed with which they move through the liberated part of Kharkiv region!

They also have a high fire rate.

🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/ywmMau5JOV — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت من الروس خلال الشهر الحالي وحده آلافا من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب، في حين حذرت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني من أن الوضع “متوتر تمامًا ويشهد نشاطًا كبيرًا”.

من جانبه أعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه قصف القوات الأوكرانية في أنحاء البلاد وخاصة في منطقة خاركيف، بعدما تسببت ضربات شنها في الأيام الماضية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مناطق أوكرانية عدة.

The city of Izyum in Kharkiv region has been liberated! The Ukrainian flag flies over the city again.

The engines of tanks russians left behind are still warm, but President @ZelenskyyUa is already there to show his support for the troops. pic.twitter.com/FdhEWqbQCw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 14, 2022

وأدى الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا إلى استعادة منطقة خاركيف المحاذية لروسيا بشكل شبه كامل، وخاصة (كوبيانسك وإيزيوم)، وتعدّ المدينتان مركزَين لوجستيين رئيسيين للقوات الروسية.

وتقود أوكرانيا عملية عسكرية في جنوب البلاد في منطقة خيرسون وتعلن إحراز تقدّم هناك، ولكنه أقل ممّا أحرزته في شمال شرق البلاد.

ويعدّ التقدم الذي أحرزته كييف في سبتمبر/أيلول، الأهم منذ انسحاب موسكو من محيط كييف ومن وسط البلاد في الربيع بعدما فشلت في الاستيلاء على هذه المناطق.