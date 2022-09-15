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بعد زيارته لخاركيف.. عربة تصطدم بسيارة زيلينسكي في كييف (فيديو)

15/9/2022

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنّ سيارة كان على متنها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اصطدمت بعربة يقودها سائق في كييف ليلة الخميس، لكن الرئيس لم يصب بجروح بالغة، بحسب ما قالته الرئاسة في بيان لم يحدد وقت وقوع الحادث.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني في منشور على فيسبوك في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس “إن سيارة الرئيس تعرضت لحادث مروري في كييف، لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة”.

وأشار المتحدث إلى أن الطبيب قام بفحص الرئيس ولم يجد إصابات خطيرة جراء الحادث الذي سيتم التحقيق فيه. وقال إن المسعفين المرافقين لزيلنسكي قدموا لسائق السيارة الخاصة مساعدة عاجلة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.

وعد “بالنصر”

وعقب وقوع الحادث قال زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية إنّه عاد من منطقة خاركيف التي “تمّ تحريرها بالكامل تقريبًا” عندما شنّت قواته هجومًا مضادًّا خاطفًا ضد القوات الروسية.

ووعد الرئيس الأوكراني بـ”النصر” خلال زيارة لمدينة إيزيوم الاستراتيجية التي استعادتها القوات الأوكرانية بهجوم مضاد. وأكدت موسكو من جهتها أنها عازمة على مواصلة قصف أوكرانيا.

وهذه أول زيارة للرئيس الأوكراني لمنطقة خاركيف في شرق البلاد، التي استعادت قواته معظمها في غضون 15 يوما خلال الشهر الحالي.

وشهدت مدينة إيزيوم -التي كان عدد سكانها يبلغ نحو 50 ألف نسمة قبل الحرب- معارك دامية في الربيع، قبل أن تستولي عليها موسكو وتحولها إلى منطقة استراتيجية لإمداد قواتها، وتشكل استعادة كييف للمنطقة نكسة للقوات الروسية.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورًا بدا فيها الرئيس محاطًا بمرافقين مسلحين وقد ارتدى ثيابًا باللون الكاكي، وعلى كتفه شارة كتب عليها “أوكرانيا أو الموت”.

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت من الروس خلال الشهر الحالي وحده آلافا من الكيلومترات المربعة في الشرق والجنوب، في حين حذرت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني من أن الوضع “متوتر تمامًا ويشهد نشاطًا كبيرًا”.

من جانبه أعلن الجيش الروسي الأربعاء أنه قصف القوات الأوكرانية في أنحاء البلاد وخاصة في منطقة خاركيف، بعدما تسببت ضربات شنها في الأيام الماضية في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مناطق أوكرانية عدة.

وأدى الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا إلى استعادة منطقة خاركيف المحاذية لروسيا بشكل شبه كامل، وخاصة (كوبيانسك وإيزيوم)، وتعدّ المدينتان مركزَين لوجستيين رئيسيين للقوات الروسية.

وتقود أوكرانيا عملية عسكرية في جنوب البلاد في منطقة خيرسون وتعلن إحراز تقدّم هناك، ولكنه أقل ممّا أحرزته في شمال شرق البلاد.

ويعدّ التقدم الذي أحرزته كييف في سبتمبر/أيلول، الأهم منذ انسحاب موسكو من محيط كييف ومن وسط البلاد في الربيع بعدما فشلت في الاستيلاء على هذه المناطق.

المصدر : وكالات