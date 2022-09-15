الأخبار

أثار جدلا حتى بعد وفاته.. رحيل المخرج الفرنسي جون لوك غودار المعروف بمواقفه الداعمة لفلسطين (فيديو)

المخرج الفرنسي جون لوك غودار (مواقع التواصل)
15/9/2022-|آخر تحديث: 15/9/202209:27 PM (مكة المكرمة)

شن ناشطون وممثلون فرنسيون، هجومًا على المخرج جون لوك غودار، الذي توفي قبل يومين، بسبب مواقفه السابقة التي رفض من خلالها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال الممثل والمغني الفرنسي من أصول مغربية جيرارد دامون، عبر برنامج تبثه قناة “فرانس 5” الفرنسية، إنه تأثر لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أكثر من تأثره لرحيل المخرج جون لوك غودار.

وردًا على موجة الإشادات الواسعة بالمخرج الراحل، قال دامون إنه “لا يحب غودار بسبب مواقفه ضد النظام الإسرائيلي والطريقة التي يصف بها اليهود”، وفق قوله.

 

في المقابل، واجه ناشطون الممثل دامون، بصورته مع المخرج رومان بولانسكي الملاحق قضائيًا بتهم تتعلق بالاغتصاب، قائلين “أنتَ قد تحب مغتصبًا في الوقت الذي تبغض مدافعًا عن قضية عادلة مثل القضية الفلسطينية”، واصفين الأمر بأنه “تناقض صارخ”.

وعمد ناشطون إلى اقتباس أحد أبرز مقولات غودار في أفلامه، التي قال فيها “عندما يحلم إسرائيلي في ليله لا يحلم بإسرائيل بل بفلسطين”.

كما تداول مغردون مقتطفات من كتاب المفكر الفلسطيني إلياس صنبر “قاموس عاشق لفلسطين” الذي تحدث فيه عن صديقه جون لوك غودار، وشخصيته المميزة وفضله عليه خصوصًا في تعليمه أساسيات السنيما.

ويعد المخرج جون لوك غودار أحد أبرز أعضاء حركة الموجة الجديدة السينمائية في فرنسا. حيث تناول في فلمه الشهير “الجندي الصغير” الواقع المركب لحرب التحرير الجزائرية، وله أيضًا مواقف سياسية جريئة، منها دفاعه المستميت عن العمال والطلبة بحكم اتجاهه اليساري الماركسي.  

وتوفي جون لوك غودار في سويسرا عن عمر يناهز (91 عامًا)، بعد أن قرر إنهاء حياته بـ”الموت الرحيم” وهو ما يجيزه القانون السويسري. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية