مصر.. نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل الزميل في الجزيرة مباشر أحمد النجدي

قال محامي الزميل في قناة الجزيرة مباشر الصحفي أحمد النجدي إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيله، وذلك بعد احتجازه أكثر من 700 يوم دون محاكمة.

والزميل النجدي محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، واعتُقل أثناء سفره في إجازة اعتيادية لزيارة أهله في مصر، في أغسطس/آب 2020.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى النجدي تهمًا من بينها “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.

عاجل | محامي الزميل أحمد النجدي الصحفي بالجزيرة مباشر يؤكد

إصدار نيابة أمن الدولة العليا بمصر قرارا بإخلاء سبيله. #الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/JUioOlIMil — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) September 14, 2022

ويعاني الزميل أحمد النجدي من مضاعفات مرض السكري الذي يهدّد ببتر قدمه، وخشونة عامة في المفاصل وتآكل في غضاريف الرقبة، ويحتاج إلى حقن في الركبة والعمود الفقري.

كما يعاني من ارتفاع ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب ويحتاج إلى عملية قسطرة في القلب.

وتعتقل السلطات المصرية 3 صحفيين آخرين يعملون في قناة الجزيرة مباشر، هم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ، واعتُقلوا جميعهم خلال إجازات اعتيادية في مصر خارج نطاق عملهم.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها المعتقلين.