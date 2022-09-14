قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم عقب مباحثات بين الشيخ تميم والسيسي

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة تم خلالها التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين.

وقال الديوان الأميري في بيان إنه جرى خلال الجلسة “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لا سيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة يشهدان التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، في الديوان الأميري. #قطر #مصر https://t.co/HZ26EAtzne pic.twitter.com/5HlaKzoiiF — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 14, 2022

ووقّع أمير قطر والرئيس المصري مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية.

سمو الأمير والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات رسميّة بالديوان الأميري#قنا pic.twitter.com/QuGYH4B6bC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 14, 2022

ورحب مجلس الوزراء القطري “بنتائج المباحثات التي جاءت في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين”، وأكد أن مباحثات القمة القطرية المصرية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدوحة قد فتحت أمام البلدين آفاقا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

#مجلس_الوزراء يؤكد أن مباحثات القمة القطرية المصرية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدوحة قد فتحت أمام البلدين آفاقا جديدة لتوسيع وتطوير التعاون في مختلف المجالات#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 14, 2022

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن السيسي دعا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال الرئيس المصري في افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري -الذي عقد صباح اليوم- إن مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي مفتوحة أمام الاستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص المصري، وأعرب السيسي عن استعداده لتوفير فرص استثمارية حقيقية للقطاع الخاص القطري.

وتقدّم أمير قطر مودعي الرئيس المصري لدى مغادرته والوفد المرافق بمطار حمد الدولي اليوم، بعد زيارة رسميّة للبلاد استغرقت يومين، كما كان في مقدمة مستقبليه.