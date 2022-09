دراسة تكشف عن أفضل طريقة لمساعدة الرضيع على النوم خلال دقائق

نصحت دراسة علمية حديثة الأمهات بحمل الطفل الذي لا يهدأ ولا يكف عن البكاء والمشي به لمدة 5 دقائق، كونها الطريقة الأكثر فعالية لتهدئته ومساعدته على النوم.

واختبر الباحثون خلال الدراسة التي نُشرت في مجلة (كرنت بايولودجي) 4 طرائق مختلفة وشائعة يلجأ إليها الآباء والأمهات لتهدئة الأطفال حديثي الولادة لمساعدتهم على التوقف عن البكاء دون سبب واضح.

وأوصى الباحثون بضرورة حمل الطفل وضمه بين الذراعين للحصول على أفضل نتيجة، لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 دقائق، دون وضعه في السرير.

وأوضحت الباحثة الرئيسة كومي كورودا من مركز (ريكين) لعلم الأعصاب في اليابان أنها قامت بتربية 4 أطفال ولم تستطع التكهّن بأفضل طريقة لتهدئتهم حتى حصلت على النتائج الرئيسة التي توصلت إليها الدراسة من خلال عدد من البيانات الإحصائية.

وأضافت “نحن نطور جهازًا يمكن ارتداؤه بحيث يمكن للوالدين من خلاله رؤية الحالات الفسيولوجية لأطفالهم على هواتفهم الذكية مثل ما يحدث خلال تدريبات اللياقة البدنية”.

وعبرت كومي عن أملها بأن تساعد هذه التقنية الأطفال على النوم وتقليل إجهاد الوالدين الناجم عن بكاء الرضع المفرط.

وكان فريق الباحثين قد درس في الماضي آلية مماثلة لدى الحيوانات مثل الكلاب أو القرود، تلجأ إليها الأمهات للهروب بأطفالها من أي تهديد، حيث ينخفض ​​معدل ضربات قلب الصغار ويصبحون أكثر قابلية للانقياد.

A method to soothe and promote sleep in crying infants utilizing the transport response https://t.co/Jq4Hhd5KhC

— kumi kuroda (@kumi_kuroda) September 13, 2022