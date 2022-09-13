ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 76% خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة قدرها 76.4%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 ملايين دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

وتصدر الأثاث قائمة المنتجات التى صدرتها مصر إلى قطر بقيمة 1.4 مليون دولار لعام 2021، تليه الأجهزة الكهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ثم مصنوعات الحديد والصلب بقيمة 632 ألف دولار.

وتأتي اللدائن (البلاستيك) ومصنوعاته في صدارة المنتجات التي تستوردها مصر من قطر بقيمة 31.6 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة الأجهزة الكهربائية بقيمة 3.7 ملايين دولار.

يذكر أن مصر استوردت من قطر وقودا وزيوتا معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار خلال عام 2021 فقط.

ورصد بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر وصلت إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر ما يقرب من 508 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا على مستويات عدة خلال الأشهر الماضية، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى الدوحة في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وزار أمير قطر القاهرة مدة يومين في يونيو/ حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.