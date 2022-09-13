طالبان ترد على تقرير للأمم المتحدة بشأن انتهاك حق النساء في العمل

رفضت سلطات طالبان، اليوم الثلاثاء، اتهامات الأمم المتحدة لها بانتهاك حقوق النساء في العمل في أفغانستان، وشددت على أن الآلاف منهن يعملن في القطاع العام بالبلاد.

وقال مدير الموظفين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شرف الدين شرف لوكالة الأنباء الفرنسية، إن العديد من النساء يتقاضين رواتبهن رغم عدم ذهابهن إلى أماكن العمل، نظرًا لأن المكاتب لم تُعَدّ بعد بشكل مناسب للفصل بين الجنسين.

وأضاف شرف أن بعض النساء يتوجهن إلى العمل “مرة أسبوعيا إلى مكاتبهن للتوقيع على سجل الحضور ويتقاضين رواتبهن وهن في منازلهن”، مؤكدا أن “الاختلاط في مكتب واحد غير ممكن في نظامنا الإسلامي”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأفغاني غداة إعلان خبير أممي في مجال حقوق الإنسان عن “تراجع كبير” في حقوق النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس العام الماضي.

وقال المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت في جنيف “لا يوجد بلد في العالم تُحرم فيه النساء والفتيات بهذه السرعة من حقوقهن الإنسانية الأساسية فقط بسبب الجنس”.

واعتبر المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد أن تقرير بينيت “منحاز”.

وقال في بيان، الاثنين، “لا يوجد خطر على حياة النساء في أفغانستان حاليا، ولا أحد يستطيع إهانة المرأة الأفغانية”، مضيفا أن الكثير منهن ما زلن منتسبات لجامعات حكومية وأخرى خاصة. وخرج العديد من النساء في مظاهرات احتجاجا على خسارة وظائفهن وللمطالبة بالحق في العمل، وفضّت سلطات طالبان بعض تلك المظاهرات بالقوة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير التعليم قوله “إنها مسألة تقاليد لأن عددا كبيرا من أهالي الريف لا يريدون أن ترتاد بناتهم المدرسة”.