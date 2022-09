شرطة مقاطعة أمريكية تستخدم صورة مسلح عربي هدفا ضمن تدريب على إطلاق النار و”كير” تستنكر (فيديو)

أثارت شرطة مقاطعة ترانسلفانيا بولاية نورث كارولينا الأمريكية جدلًا وغضبًا واسعين، إثر استخدام صورة لشخص مسلح بلباس تقليدي عربي في تدريبات الشرطة على التعامل مع مطلقي النار الذين يستهدفون المدارس.

وتداول ناشطون مقطعًا من تقرير إخباري على قناة تلفزيونية يعود تاريخه إلى شهر أغسطس/ آب الماضي، حيث أجرت الشرطة تدريبات لضباطها في عدة مدارس بالمنطقة، على التعامل مع جرائم إطلاق النار في المدارس الحكومية.

وندد المتفاعلون باستخدام رجال الشرطة لصورة مسلح يرتدي الكوفية الفلسطينية ويحمل سلاحا، قائلين إن غالبية منفذي حوادث إطلاق النار على المدارس ليسوا من أصحاب البشرة الملونة.

من جهته، شجب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” سلوك الشرطة، قائلًا إنه يؤجج العداء ضد الطلبة العرب والمسلمين في المدارس الأمريكية.

وجاء في رسالة “كير” لمكتب نقيب شرطة المقاطعة أن “استخدام هذه الصورة غير المقبولة والمشحونة عنصريًّا في تدريب إطلاق النار في المدرسة يعزز الصور النمطية السلبية وغير الدقيقة ويعرض الطلاب المسلمين أو الأمريكيين العرب للخطر”.

ودعا المجلس مكتب نقيب الشرطة إلى المشاركة في تدريب على الكفاءة الثقافية لتعزيز علاقته بالمسلمين المحليين والأمريكيين العرب.

We urge the Macon Co. Sheriff’s office to stop using a stereotypical image of an Arab in their active shooter training. This image dehumanizes Arab-Americans & American Muslims and threatens their safety & security.https://t.co/u9EU5yh6X7 — CAIR National (@CAIRNational) September 13, 2022

وتساءلت الكاتبة وصانعة الأفلام عائشة سلطان “هل رأيتم على الإطلاق مطلق نار استهدف مدرسة يشبه الهدف الذي يستخدمه رجال الشرطة هؤلاء للتدريب؟”.

Have you seen a single school shooter who looks like the target these cops use for training? https://t.co/2RuqPc8nAE — Aisha Sultan (@AishaS) September 12, 2022

وقالت إحدة المغردات: “هذا أمر مثير للغضب ولكنه ليس مفاجئًا إلى حد ما، فهم لا يستطيعون استخدام أهداف واقعية، لأن هذا سيذكرهم أن المشكلة في الواقع لا تأتي من الخارج. إن حقيقة عدم إدراكهم للعنصرية هنا لهو أمر جنوني”.

يذكر أن ولايات أمريكية عديدة شهدت عمليات إطلاق نار جماعي خلال عام 2022، وكانت أكثرها دموية جريمة إطلاق نار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس في شهر مايو/ أيار الماضي راح ضحيتها 19 طالبا وطالبة ومعلمتان.