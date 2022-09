اعتبرت الملكة إليزابيث رمزًا للاستعمار.. حملات داعمة لأستاذة أمريكية من أصول نيجيرية بعد مطالبات بإقالتها

برز اسم الأستاذة الجامعية “أوجو آنيا” عبر منصات التواصل في الولايات المتحدة بعد حملة دعم واسعة معها تضمنت عريضة حصدت آلاف التوقيعات، وذلك بعد مطالبات بإقالتها من الجامعة التي تعمل بها، إثر تغريدة لها اعتبرت مسيئة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وولدت آنيا في نيجيريا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في عمر 10 سنوات، وتعمل حاليًّا أستاذة مساعدة في جامعة كارنيغي ميلون، وهي مختصة بعلوم اللغة، ويركز عملها الأكاديمي على دراسة اكتساب اللغات من خلال الطلاب الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية.

وكتبت آنيا عبر حسابها على تويتر في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري حين كانت الملكة إليزابيث الثانية تحت الرعاية الطبية المكثفة بأنها “تتمنى لها موتًا مؤلمًا”، ولاقت هذه التغريدة ردودا واسعة.

وبينما حظيت التغريدة بردود مؤيدة، طالتها انتقادات قاسية، وطالب بعض معارضيها الجامعة باتخاذ موقف حاسم تجاه صاحبة التغريدة.

كما أثارت ذات التغريدة جدلًا واسعًا بين المتابعين؛ وقامت منصة تويتر بحذفها واعتبرت أنها تنتهك معايير وقوانين المنصة، وقامت بتعليق حسابها الشخصي.

ورد مالك شركة أمازون جيف بيزوس على التغريدة قائلًا “هذا شخص يفترض أنه يعمل على جعل العالم أفضل؟ أنا لا أعتقد ذلك”.

This is someone supposedly working to make the world better? I don’t think so. Wow. https://t.co/2zoi6CdFMq — Jeff Bezos (@JeffBezos) September 8, 2022

من جانبها أصدرت الجامعة بيانًا قالت فيه إنها لا تتغاضى عن تصريحات آنيا، وأكدت أنها لا تتوافق مع أفكار المؤسسة ولا معايير الخطاب التي تسعى لتعزيزه.

A statement regarding recent social media posts by Uju Anya. pic.twitter.com/NinpPa4rZg — Carnegie Mellon University (@CarnegieMellon) September 8, 2022

ورغم الانتقادات الواسعة، رفضت آنيا التراجع عن تغريدتها، وعلقت في تغريدة أخرى قائلة “إذا كان أي شخص يتوقع مني أن أعبر عن أي شيء سوى الازدراء للملكة التي أشرفت على حكومة رعت الإبادة الجماعية وذبحت وشردت نصف عائلتي، فيمكنه الاستمرار في التمني”.

وانطلقت حملة واسعة للتعاطف مع آنيا ضد المطالبات بإقالتها، حيث غرد نشطاء بأن حرية التعبير تقتضي أحقية آنيا في التعبير عن آرائها؛ في حين كتب نشطاء آخرون أنه لا يمكن مطالبة آنيا بالحزن على الملكة في الوقت الذي قتلت فيه جيوش بلادها نصف عائلتها، وساهمت في دمار بلادها.

You have us and we have you, thanks for your boldness. For speaking the truth and for letting the world know what Biaf and had suffered in the hands of our colonial masters. https://t.co/C6WTay3x8A — uniqueenkwutels (@e_onukwutelu) September 13, 2022

Love her strength, honesty, and transparency! https://t.co/ASAiP6FL6e — Kalisha Bonds Johnson, PhD (@DrBondsJohnson) September 13, 2022

Uju Anya’s case have thought me that, you have to be bold to speak your mind and what you believe in. You have to be bold to talk about your opinion even though majority of people will be against it. Will I ever be bold to speak my mind whether it is controversial or not ? YES. — 👑 ADAEZE 🧽 (@ada_kodi) September 13, 2022

وعلقت آنيا في تغريدة عبر حسابها بأنها عادت من جديد بعد تعليق حسابها من قبل تويتر، وأكدت أن الجامعة رفضت تصريحاتها لكنها لم تواجه أي تهديدات بالإقالة.

وتوجهت بالشكر للمشاركين في الحملات التي خرجت لدعمها، ومن بينهم بعض الأساتذة والطلاب، وكذلك الدعم الذي تلقته من أبناء موطنها الأصلي نيجيريا.

Hi all, I'm back.

I'd like to say a heartfelt THANK YOU to my loving partner Dr. Sirry Alang @ProfAlang and everyone who rallied for me here and elsewhere. Thanks for tweeting, talking, writing/signing support letters, etc. You showed me something very important: I have people. — Uju Anya (@UjuAnya) September 12, 2022

واستعمرت بريطانيا نيجيريا منذ منتصف القرن التاسع عشر، وظلت كذلك حتى حقق الشعب النيجري استقلاله عام 1960، وهو الاستعمار الذي أشارت إليه آنيا في تغريداتها وعانت منه أسرتها.