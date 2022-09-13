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أوراق رسمية مزورة.. أدلة جديدة تهدد مشاركة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

اللاعب بايرون كاستيلو
اللاعب بايرون كاستيلو (تويتر)
13/9/2022-|آخر تحديث: 13/9/202208:51 PM (مكة المكرمة)

نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية وثائق جديدة تكشف تورط منتخب الإكوادور في أزمة استخدام وثائق وجوازات سفر مزورة، مما يهدد مشاركته في بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كشفت أن شهادة بايرون كاستيلو لاعب منتخب الإكوادور “مزورة وتم التستر عليها من قبل الاتحاد الإكوادوري”، وأيدت ذلك اعترافات للاعب نفسه.

وأشار التقرير إلى أن الإكوادور تواجه خطر خروجها من كأس العالم بعد الكشف عن دليل جديد يتضمن اعتراف أحد لاعبي الإكوادور باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم الإكوادوري قام بالتستر على أفعال كاستيلو.

وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن الظهير الأيمن لفريق الإكوادور بايرون كاستيلو ولد في كولومبيا عام 1995 خلافا للمدون في شهادة ميلاده الحالية بأنه من مواليد الإكوادور عام 1998.

وتوضح شهادة الميلاد الكولومبية أيضا أن اسم اللاعب بايرون خافيير كاستيلو سيجورا، أما اسمه في الشهادة الإكوادورية فهو بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وجاء التسجيل الصوتي ضمن مقابلة رسمية أجراها رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم مع كاستيلو عام 2018، حيث اعترف فيها بأنه مولود في كولومبيا.

ويصف اللاعب حسب التسجيل الصوتي بالتفصيل كيفية مغادرة مدينة توماكو الكولومبية إلى سان لورينزو في الإكوادور لتتبع حياته المهنية في لعب كرة القدم.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه نسخة من هذه التسجيلات، قبل أيام من إصدار لجنة الاستئناف القرار النهائي بشأن قضية اللاعب، المقرر الخميس المقبل.

واستعرض التقرير صورا لشهادات ميلاد ووثائق تؤكد ارتكاب اللاعب المزيد من التجاوزات منها استخراج جوازات سفر مزورة والتستر على جنسية اللاعب الحقيقية وتعدد الهويات.

ونشر أيضا خطابا يلخص استنتاجات لجنة التحقيق، التي تم تسليمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الانضباط في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي هذا السياق، غرد الحكم الدولي القطري سعود العذبة “منتخب الإكوادور مهدد بالطرد من بطولة كأس العالم قطر 2022، إن صحت الأخبار ستتلخبط حسابات مجموعة منتخبنا”.

واقترح الصحفي المكسيكي ألفارو كروز سانتيبانيز أن تشارك البيرو بدلا من الإكوادور لكونها احتلت المركز الخامس في (كأس الأبطال) كونميبول.

من جانبه، شكك الناشط الرياضي مارتن ديلب في احتمال طرد منتخب الإكوادور من كأس العالم، حتى مع تلك الأصوات التي تدعو إلى ذلك.

وفتح الفيفا تحقيقا في قضية كاستيلو منذ أبريل/نيسان الماضي عندما تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم فيها أن اللاعب غير مؤهل لتمثيل الإكوادور؛ لأنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور مهاجرًا غير شرعي.

ومن المقرر أن تلعب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا لم يصدر قرار بإقصائها من البطولة.

المصدر : خدمة سند + صحف ومواقع أجنبية