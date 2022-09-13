أوراق رسمية مزورة.. أدلة جديدة تهدد مشاركة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية وثائق جديدة تكشف تورط منتخب الإكوادور في أزمة استخدام وثائق وجوازات سفر مزورة، مما يهدد مشاركته في بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كشفت أن شهادة بايرون كاستيلو لاعب منتخب الإكوادور “مزورة وتم التستر عليها من قبل الاتحاد الإكوادوري”، وأيدت ذلك اعترافات للاعب نفسه.

Byron Castillo played eight times as Ecuador qualified for the 2022 World Cup in Qatar but there’s new evidence of him admitting to being Colombian. His real name is Bayron Javier Castillo Segura and his Colombian birth certificate shows it pic.twitter.com/KgWU3zWajR — Erik (@EricNjiiru) September 13, 2022

وأشار التقرير إلى أن الإكوادور تواجه خطر خروجها من كأس العالم بعد الكشف عن دليل جديد يتضمن اعتراف أحد لاعبي الإكوادور باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم الإكوادوري قام بالتستر على أفعال كاستيلو.

وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن الظهير الأيمن لفريق الإكوادور بايرون كاستيلو ولد في كولومبيا عام 1995 خلافا للمدون في شهادة ميلاده الحالية بأنه من مواليد الإكوادور عام 1998.

وتوضح شهادة الميلاد الكولومبية أيضا أن اسم اللاعب بايرون خافيير كاستيلو سيجورا، أما اسمه في الشهادة الإكوادورية فهو بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

DailyMail de Inglaterra: Ecuador podría ser expulsado del próximo mundial. Reporte incluye audio donde Byron Castillo reconocé tener cédula falsa y haber nacido en Colombia. El medio inglés habla de pasaportes falsos, multiples identidades y encubrimientopic.twitter.com/w5qM07EXYA — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 12, 2022

وجاء التسجيل الصوتي ضمن مقابلة رسمية أجراها رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم مع كاستيلو عام 2018، حيث اعترف فيها بأنه مولود في كولومبيا.

ويصف اللاعب حسب التسجيل الصوتي بالتفصيل كيفية مغادرة مدينة توماكو الكولومبية إلى سان لورينزو في الإكوادور لتتبع حياته المهنية في لعب كرة القدم.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه نسخة من هذه التسجيلات، قبل أيام من إصدار لجنة الاستئناف القرار النهائي بشأن قضية اللاعب، المقرر الخميس المقبل.

Update on the Byron Castillo case After yesterday FIFA have sent an updated request to FEF saying that Castillo MUST attend the hearing in Zurich! “the Ecuador Football Association is requested to ensure that the player Byron David Castillo Segura is made available and attends” — Diego Montalvan (@DMontalvan) September 13, 2022

واستعرض التقرير صورا لشهادات ميلاد ووثائق تؤكد ارتكاب اللاعب المزيد من التجاوزات منها استخراج جوازات سفر مزورة والتستر على جنسية اللاعب الحقيقية وتعدد الهويات.

ونشر أيضا خطابا يلخص استنتاجات لجنة التحقيق، التي تم تسليمها لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الانضباط في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي هذا السياق، غرد الحكم الدولي القطري سعود العذبة “منتخب الإكوادور مهدد بالطرد من بطولة كأس العالم قطر 2022، إن صحت الأخبار ستتلخبط حسابات مجموعة منتخبنا”.

تقارير صحفية عالمية 🗞️ منتخب الاكوادور مهدد بالطرد من بطولة كأس العالم قطر 2022 .. هناك شكوك بأن المدافع بيرون كاستيلو لاجئ كولومبي غير شرعي ولا ينتمي للاكوادور وشارك مع المنتخب بأوراق مزورة .. أن صحة الاخبار راح تلخبط حسابات مجموعة منتخبنا 😅#قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022 — سعود العذبة (@saoudalathba) September 13, 2022

واقترح الصحفي المكسيكي ألفارو كروز سانتيبانيز أن تشارك البيرو بدلا من الإكوادور لكونها احتلت المركز الخامس في (كأس الأبطال) كونميبول.

Si echan a Ecuador del Mundial por el tema de Byron Castillo debe ir Perú a Qatar 2022 por haber sido 5to de Conmebol, sería lo Justo. — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) September 12, 2022

من جانبه، شكك الناشط الرياضي مارتن ديلب في احتمال طرد منتخب الإكوادور من كأس العالم، حتى مع تلك الأصوات التي تدعو إلى ذلك.

Entendiendo la naturaleza del caso, y conociendo los reglamentos de FIFA y los casos anteriores, dudo mucho que Ecuador se quede sin Mundial, aún con esos audios. Al que van a cepillar va a ser a Byron Castillo. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 12, 2022

وفتح الفيفا تحقيقا في قضية كاستيلو منذ أبريل/نيسان الماضي عندما تلقى شكوى رسمية من الاتحاد التشيلي لكرة القدم، زعم فيها أن اللاعب غير مؤهل لتمثيل الإكوادور؛ لأنه مواطن كولومبي دخل الإكوادور مهاجرًا غير شرعي.

ومن المقرر أن تلعب الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذا لم يصدر قرار بإقصائها من البطولة.