أوراق رسمية مزورة.. أدلة جديدة تهدد مشاركة الإكوادور في كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

نشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية وثائق جديدة تكشف تورط منتخب الإكوادور في أزمة استخدام وثائق وجوازات سفر مزورة، مما يهدد مشاركته في بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كشفت أن شهادة بايرون كاستيلو لاعب منتخب الإكوادور “مزورة وتم التستر عليها من قبل الاتحاد الإكوادوري”، وأيدت ذلك اعترافات للاعب نفسه.

Byron Castillo played eight times as Ecuador qualified for the 2022 World Cup in Qatar but there’s new evidence of him admitting to being Colombian. His real name is Bayron Javier Castillo Segura and his Colombian birth certificate shows it pic.twitter.com/KgWU3zWajR

وأشار التقرير إلى أن الإكوادور تواجه خطر خروجها من كأس العالم بعد الكشف عن دليل جديد يتضمن اعتراف أحد لاعبي الإكوادور باستخدام شهادة ميلاد مزورة، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم الإكوادوري قام بالتستر على أفعال كاستيلو.

وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الصحيفة البريطانية أن الظهير الأيمن لفريق الإكوادور بايرون كاستيلو ولد في كولومبيا عام 1995 خلافا للمدون في شهادة ميلاده الحالية بأنه من مواليد الإكوادور عام 1998.

وتوضح شهادة الميلاد الكولومبية أيضا أن اسم اللاعب بايرون خافيير كاستيلو سيجورا، أما اسمه في الشهادة الإكوادورية فهو بايرون ديفيد كاستيلو سيجورا.

وجاء التسجيل الصوتي ضمن مقابلة رسمية أجراها رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإكوادوري لكرة القدم مع كاستيلو عام 2018، حيث اعترف فيها بأنه مولود في كولومبيا.

ويصف اللاعب حسب التسجيل الصوتي بالتفصيل كيفية مغادرة مدينة توماكو الكولومبية إلى سان لورينزو في الإكوادور لتتبع حياته المهنية في لعب كرة القدم.

ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه نسخة من هذه التسجيلات، قبل أيام من إصدار لجنة الاستئناف القرار النهائي بشأن قضية اللاعب، المقرر الخميس المقبل.

Update on the Byron Castillo case

After yesterday FIFA have sent an updated request to FEF saying that Castillo MUST attend the hearing in Zurich!

“the Ecuador Football Association is requested to ensure that the player Byron David Castillo Segura is made available and attends”

— Diego Montalvan (@DMontalvan) September 13, 2022