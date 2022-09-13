السيسي يصل قطر في أول زيارة والشيخ تميم في استقباله (فيديو)

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، بحسب بيان أصدره الديوان الأميري القطري.

وأضاف البيان أن أمير قطر تقدم مستقبلي الرئيس المصري لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.

وكان في استقبال السيسي أيضا من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسفير قطر لدى القاهرة سالم بن مبارك آل شافي، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله مطار حمد الدولي. #قطر #مصر https://t.co/PJGWN6YVha pic.twitter.com/XqxIaRgZFr — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 13, 2022

ونشرت وكالة الأنباء القطرية مقطعا مصورا لمراسم استقبال الشيخ تميم والوفد المرافق له للرئيس المصري لدى وصوله إلى الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها السيسي لقطر منذ توليه منصبه عام 2014.

#قنا_فيديو |

سمو الأمير يستقبل رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد#قنا pic.twitter.com/8GiFpfh3xQ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 13, 2022

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة في مصر السفير بسام راضي عن وصول السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكان راضي قد أعلن في بيان سابق، أن الزيارة تأتي “تتويجًا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة”.

وأشار إلى أن الزيارة تهدف إلى “بحث سبل التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

وزار أمير قطر القاهرة مدة يومين في يونيو/ حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا على مستويات عدة خلال الأشهر الماضية، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين.