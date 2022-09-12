تحذيرات في السودان.. نهر الدندر يتجاوز مستوى الفيضان ويتلف مئات الأفدنة الزراعية

أعلن السودان اليوم الاثنين أن نهر الدندر تجاوز مستوى الفيضان وغمر وأتلف مئات الأفدنة من المساحات الزراعية.

وكشف التقرير اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري في السودان عن ارتفاع مستوى نهر الدندر إلى 14.66 مترًا، متجاوزًا مستوى الفيضان (وهو 13.50 مترًا) بـ1.16 متر.

وقال إبراهيم النور والي ولاية سنار المكلف، خلال تصريحات له، إن عشرات من القرى الواقعة شرقي نهر الدندر تأثرت بالفيضان، وإن مياهه تحاصر الطريق الشرقي الرئيسي الذي يربط بين أكثر من 200 قرية عبر المياه القادمة من خور ود الحسن.

وأكد أن تزايد ارتفاع مستويات الفيضان يضع المنطقة في أوضاع حرجة. وناشد المواطنين على ضفاف نهر الدندر، توخي أعلى درجات الحيطة والحذر.

يشار إلى أن ارتفاع نهر الدندر وفق الإحصائيات الرسمية سجل صباح اليوم 14.60 مترًا بزيادة 8 سنتميترات عن مستواه أمس، وشكل خطورة بالغة على الطريق الشرقي الذي يربط عشرات القرى وأخرج مساحات زراعية وبستانية واسعة من دائرة الإنتاج.

ويعتبر نهر الدندر نهرًا موسميًّا وأحد منابع نهر النيل الأزرق ويخترق إثيوبيا والسودان مسافة 480 كيلومترًا، ويجري في مرتفعات إثيوبيا تجاه الأراضي السودانية، ويفيض سنويًّا في ولاية سنار جنوبي السودان مخلفًا خسائر فادحة.

إحصاءات للجنة الفيضان

وأوضحت لجنة الفيضان اليوم أيضًا،أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 544 مليون متر مكعب، وهو أعلى من إيراده العام الماضي بـ19 مليون متر مكعب في اليوم.

كما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 159 مليون متر مكعب، وهو أقل من العام الماضي بـ59 مليون متر مكعب. وبلغ إيراد النيل الأبيض (ملكال) 170 مليون متر مكعب في اليوم.

وانخفض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 10 ملايين متر مكعب اليوم ليصل إلى 395 مليون متر مكعب مقارنة بيوم أمس، حيث كانت الكمية 405 ملايين متر مكعب.

وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 373 مليون متر مكعب مقابل 349 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 24 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زيادة مقارنة قد سجلت عند خزان مروي، إذ بلغت اليوم 712 مليون متر مكعب مقابل 671 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 41 مليون متر مكعب.

ونقص تصريف خزان جبل أولياء كذلك إذ سجل 93 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ109 ملايين متر مكعب ليوم أمس، بفارق 16 مليون متر مكعب، ونقص التصريف في عطبرة والستيت وسجل 92 مليون متر مكعب اليوم مقارنة بـ117 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق كبيرًا حيث بلغ 25 مليون متر مكعب.

وكان أعلى معدل نقصان في خزان خشم القربة 177 مليون متر مكعب مسجلًا 47 مليون متر مكعب مقارنة بأمس 224 مليون متر مكعب.