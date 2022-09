بينهم 3 أطفال.. وفاة ستة سوريين جوعا وعطشا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ستة مهاجرين سوريين بينهم 3 أطفال ماتوا من العطش والجوع خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

وكشفت المفوضية أنه كان على متن القارب أكثر من ثلاثين شخصا، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الناجين في وضع صحي “شديد الخطورة”.

وقالت ممثلة المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي إن “ستة مهاجرين بينهم أطفال ونساء ومراهقون فارقوا الحياة في البحر. ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة”.

وتابعت كاردوليتي خلال تغريد على تويتر “هذا الأمر غير مقبول”، وأضافت أن “تعزيز (عمليات) الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لتجنّب هذه المآسي”.

وبين الضحايا طفل في عامه الأول وآخر في عامه الثاني وفتى عمره 12 عاما وجدّة وأمّ كان معها أولادها ولكنهم نجوا من الكارثة، وفق بيان المفوضية السامية للاجئين.

والناجون الـ26 يتلقون العلاج الآن في بوتسالو في صقلية. ولم يتم تحديد البلد الذي انطلقوا منه.

وبحسب جمعية “ألارم فون” -وهي منظمة غير حكومية تدير خطًّا ساخنًا للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات- هناك 250 شخصا في المياه المالطية يوجدون على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتعاني من نقص في الوقود.

وجاء في تغريدة للمنظمة أن “الأطعمة والمياه نفدت قبل يومين. الشخص الذي اتّصل قال إن لديه طفلة رضيعة في شهرها الثالث ماتت للتو من العطش”.

وفي الأيام الأخيرة أنقذت سفن تابعة لمنظّمات إنسانية غير حكومية مئات من المهاجرين في مياه المتوسط.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية “سي ووتش” أن هناك 428 شخصا على متن سفينة “سي ووتش 3” التابعة لها ينتظرون ميناء يستقبلهم.

428 guests aboard the #SeaWatch3 are waiting for the assignment of a port of safety – so are the #SeaEye4 and the #Humanity1. The civil fleet has rescued hundreds of people in the past days, who otherwise would have been pulled back to #Libya or even drowned. pic.twitter.com/DmCjPSLurJ

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 12, 2022